67^ Monte Erice: anche quest'anno l'associazione "Sardo" pronta a cronometrare la gara

24/08/2025 17:00:00

Anche per la sessantasettesima edizione della Cronoscalata Monte Erice, in programma dal 5 al 7 settembre, la rilevazione dei tempi sarà curata dall’associazione “Sardo” di Trapani, espressione locale della Federazione Italiana Cronometristi.

La competizione, che si svolgerà tra Trapani, Valderice ed Erice, rappresenta l’ultima prova del Campionato Supersalita e sarà valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM), il Campionato Siciliano Velocità della Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA).

“Ci siamo sempre affidati all’associazione ‘Sardo’ per la loro professionalità e qualità – ha dichiarato Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, ente organizzatore della manifestazione –. Oggi fanno parte integrante della Monte Erice, lavorando in sinergia con l’organizzazione e la direzione di gara”.

Il rapporto tra la Monte Erice e i cronometristi trapanesi risale alla prima edizione della corsa. Dal 1986, con la nascita delle associazioni locali, l’impegno è stato garantito in forma stabile dall’associazione “Sardo”. Anche quest’anno saranno circa quindici i cronometristi impiegati lungo il percorso, con postazioni agli intermedi, all’arrivo, al centro classifica e con il supporto alla grafica televisiva coordinata da Roma.

“L’associazione è pronta per affrontare il nostro evento più importante – ha sottolineato il presidente Salvatore Ciaramita – con personale qualificato e attrezzature di ultima generazione”. Un sentimento condiviso anche da Salvatore Napoli, già presidente, che ha ricordato il lungo legame di collaborazione con la competizione.

Durante l’edizione 2025 ci sarà inoltre un momento di ricordo per Baldo Mulè, cronometrista dell’associazione prematuramente scomparso. L’Ac Trapani, in occasione della cerimonia del premio “Salvatore Morselli”, consegnerà una targa commemorativa ai familiari. “Lo vogliamo ricordare non solo come professionista, ma anche come uomo” ha aggiunto Pellegrino.



