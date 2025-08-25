Mediazione civile, primo incotro a Erice: in primavere il simposio nazionale ad Erice

Un primo passo verso un progetto più ambizioso. Oggi, venerdì 22 agosto 2025, si è svolto un incontro dedicato alla mediazione civile che apre la strada a un simposio nazionale previsto la prossima primavera ad Erice, città della Pace.

L’iniziativa è promossa da Riccardo Pellegrino, direttore della Scuola di Formazione Adr Conciliazione, insieme all’avvocato Salvatore Azzaro, membro del direttivo nazionale di UNAM (Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione) e di ANMP (Associazione Nazionale Mediatori Professionisti).

Il convegno primaverile vedrà il coinvolgimento dell’Università di Palermo, di Sicindustria, degli ordini professionali forensi e non solo, con l’obiettivo di diffondere la cultura delle Adr (Alternative Dispute Resolution), strumenti alternativi ed efficaci alla giustizia ordinaria.

Tra gli ospiti già annunciati ci sarà l’ex ministro della Giustizia Marta Cartabia, insieme a giuristi, docenti universitari e mediatori provenienti da tutta Italia.

Pellegrino ha spiegato lo spirito che anima l’iniziativa:

«Urge ricostruire una cultura della giustizia che vada oltre l’immagine della spada e della bilancia. La mediazione rammenda con ago e filo quelle relazioni che spesso deflagrano i rapporti. È un cammino adulto e difficile, ma possibile. E noi, mediatori professionisti, abbiamo l’obbligo di diffondere questa cultura del dialogo, del rispetto e dell’ascolto».