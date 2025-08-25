Sezioni
Dai Comuni

» Dai Comuni
25/08/2025 20:00:00

Custonaci designata "Città del Folklore 2026"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756134559-0-custonaci-designata-citta-del-folklore-2026.jpg

Custonaci è stata ufficialmente riconosciuta «Città del Folklore 2026». L’annuncio è stato dato ieri sera al termine del 33° Incontro Internazionale del Folklore, organizzato dal gruppo folkloristico locale «Cala Bukutu».

 

La Federazione Italiana Tradizioni Popolari ha accolto la richiesta avanzata nei mesi scorsi dalla Giunta comunale, attribuendo il titolo con voto unanime. La decisione si richiama alla Convenzione UNESCO per la tutela del patrimonio culturale e tiene conto delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni etnografiche locali.

 

Il riconoscimento arriva in coincidenza con il quarantesimo anniversario della fondazione del gruppo «Cala Bukutu». «Si tratta di un risultato importante – ha commentato il sindaco Fabrizio Fonte – che conferma il valore delle tradizioni locali e rappresenta uno stimolo a continuare nel lavoro di salvaguardia del patrimonio popolare».

Fonte ha inoltre espresso un ringraziamento ai componenti del gruppo folkloristico che, nel corso di quattro decenni, hanno mantenuto vive le tradizioni musicali e coreutiche di Custonaci, portandole anche in contesti internazionali.



