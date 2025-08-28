Urbanistica: ricostituito il Comitato tecnico scientifico. Ecco da chi è composto

28/08/2025 13:00:00

È stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico (Cts) dell’urbanistica presso l’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, organismo istituito dalla legge 19/2020 sulle Norme per il governo del territorio in sostituzione del Consiglio regionale urbanistica (Cru). Con un apposito decreto, l’assessore regionale Giusi Savarino ha nominato i nuovi componenti che avranno il compito di supportare l’amministrazione ed esprimere pareri su diversi aspetti legati alla pianificazione territoriale, con particolare attenzione alla tutela del suolo, alla valorizzazione del paesaggio, alla salvaguardia ambientale e alla promozione delle attività agricole.

«Abbiamo ricostituito un organismo tecnico di grande importanza per le attività dell’assessorato – ha dichiarato Savarino – che si metterà subito al lavoro per fornire i pareri di competenza. Il precedente Comitato non ha lasciato alcun arretrato e adesso si ripartirà con l’obiettivo di garantire massima velocità ed efficienza. Per questo sono state scelte personalità di alto profilo, individuate dalle terne proposte dalle Università e dal mondo delle professioni».

Il nuovo Cts dell’urbanistica risulta così composto:

l’assessore regionale al Territorio e ambiente;

i dirigenti generali dei dipartimenti regionali Urbanistica e Ambiente;

i dirigenti di servizio dell’assessorato, Nunzia Caravello, Silvia Casuccio, Salvatore Cirone e Daniela Grifo;

l’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo;



il soprintendente per i Beni culturali e ambientali e l’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile competenti per territorio; i docenti universitari designati dai rispettivi atenei: Giorgio De Guidi (materie geologiche, Università di Catania), Marina Adriana Arena (materie urbanistiche, Università di Messina), Antonio Motisi (materie agro-forestali, Università di Palermo); i rappresentanti delle organizzazioni professionali: Salvatore Lo Cascio, Laura Mannino e Manuela Sarcià (Consulta regionale ordini degli architetti), Giuseppe Ruggirello (Consulta regionale degli ingegneri), Barbara Forte (Ordine dei geologi), Antonio Cullò (Federazione ordini dei dottori agronomi e forestali).

Il Comitato avrà durata quadriennale, dal 2025 al 2029, a partire dalla data della sua prima seduta. La normativa prevede inoltre che i membri non possano essere riconfermati al termine del mandato.



