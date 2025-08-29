Handball Erice, si riparte con la finale di Supercoppa Italiana

29/08/2025 13:07:00

Ricominciare alzando un trofeo. E' l'obiettivo dell'Handball Erice che sabato pomeriggio scende in campo per la Supercoppa Italiana di pallamano femminile. Le Arpie lo faranno affrontando, al PalaCardella di Erice, la Jomi Salerno, in una partita che ha il sapore di una rivincita, considerato che proprio le campane soltanto qualche mese addietro hanno superato le ericine nella finale per lo scudetto.

Le Arpie, guidate dalla confermata coach Cristina Cabeza Gutiérrez, puntano a conquistare il loro terzo titolo consecutivo in Supercoppa, cominciando nel migliore dei modi la loro stagione nella quale puntano decisamente al bersaglio grosso, il titolo tricolore sfuggito nelle ultime stagioni.

L'Handball Erice arriva a questo primo appuntamento della stagione, che mette in palio già un trofeo, dopo un buon precampionato. In in Sardegna ha vinto il trofeo "Città del Redentore" a Nuoro, dove le giocatrici si sono distinte anche a livello individuale aggiudicandosi quattro premi individuali:Sara Sabic (miglior terzino sinistro), Alexandrina Cabral Barbosa (miglior terzino destro),Valentina Bizzotto (miglior pivot) e Maryia Trayan (miglior portiere).

Poi, le Arpie sono volate in Francia per un quadrangolare nel quale hanno ottenuto una vittoria e due sconfitte. Nel frattempo, il pivot Marianela Tarbuch è tornata a far parte della squadra. "La finale di Supercoppa sarà la prima rivincita dell’anno - ha dichiarato -. Spero che riusciremo a scrollarci di dosso il sapore amaro dell'ultima partita della scorsa stagione e a partire con la giusta motivazione".



