Scontro frontale sulla Palermo Sciacca: otto feriti, alcuni in codice rosso

30/08/2025 09:33:00

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, lungo la Palermo-Sciacca, nel tratto compreso tra Giacalone e Altofonte. Due auto si sono scontrate frontalmente e il bilancio è pesante: otto persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni critiche.

L’impatto è stato devastante: entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con diverse ambulanze e un’automedica. Per alcuni dei passeggeri è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso e l’intubazione.

I vigili del fuoco hanno operato a lungo per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere. Intanto, i carabinieri hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore, con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code di automobilisti fermi lungo l’arteria.



