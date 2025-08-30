Sezioni
Cronaca

30/08/2025 09:33:00

Scontro frontale sulla Palermo Sciacca: otto feriti, alcuni in codice rosso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2025/1756539286-0-scontro-frontale-sulla-palermo-sciacca-otto-feriti-alcuni-in-codice-rosso.jpg

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, lungo la Palermo-Sciacca, nel tratto compreso tra Giacalone e Altofonte. Due auto si sono scontrate frontalmente e il bilancio è pesante: otto persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni critiche.

 

L’impatto è stato devastante: entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 con diverse ambulanze e un’automedica. Per alcuni dei passeggeri è stato necessario il trasporto in ospedale in codice rosso e l’intubazione.

 

I vigili del fuoco hanno operato a lungo per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere. Intanto, i carabinieri hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità. La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore, con pesanti ripercussioni sul traffico e lunghe code di automobilisti fermi lungo l’arteria.