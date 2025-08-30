Chiude un tratto dell'A29 tra Mazara e Campobello

30/08/2025 09:01:00

Nei giorni di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, l'autostrada A29 sarà chiusa al traffico in direzione Mazara del Vallo, per permettere un'ispezione di sicurezza del viadotto sul fiume Delia.

La chiusura interesserà il tratto tra gli svincoli di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo (dal km 97,600 al km 114,100) e durerà dalle 7:00 alle 19:00. Il flusso di veicoli in direzione Palermo non subirà interruzioni. Gli automobilisti diretti a Mazara del Vallo dovranno uscire dall'autostrada a Campobello di Mazara (km 97,600) e seguire la strada statale SS115. Potranno rientrare sull'A29 allo svincolo di Mazara del Vallo (km 114,100).



