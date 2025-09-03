Agricoltori del Belice citano i Consorzi di Bonifica: “Inefficienze e danni irreparabili"

03/09/2025 11:00:00

Dopo anni di disservizi e ritardi cronici nella gestione delle infrastrutture idriche, un gruppo di agricoltori della zona del Belice ha deciso di intraprendere un’azione legale contro i Consorzi di Bonifica. Gli imprenditori agricoli denunciano gravi inadempienze nella manutenzione dei canali e degli impianti di irrigazione, accuse che si traducono in pesanti danni economici per le aziende agricole del territorio.

Secondo gli agricoltori, l’inefficienza gestionale ha già compromesso la stagione in corso e rischia di compromettere anche le prossime, con conseguenze disastrose sulle produzioni e sugli investimenti realizzati negli ultimi anni.

A occuparsi della causa è lo studio DFFM Legal degli avvocati Daniela Ferrari e Francesco Moceri, con il supporto tecnico dell’agronomo Pietro Clemente. L’azione legale punta a far riconoscere i danni subiti dalle aziende e a garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, nonché la salvaguardia del territorio.

Tra le criticità sollevate spiccano: la mancata somministrazione del servizio irriguo; le interruzioni prolungate della distribuzione dell’acqua; l’assenza di manutenzione e sorveglianza dei canali e delle condotte; la gestione carente degli impianti di sollevamento; la comunicazione tardiva o del tutto assente da parte dei Consorzi, che impedisce una corretta programmazione delle irrigazioni.

Gli agricoltori parlano di “perdite ingenti”, sia in termini di raccolti che di investimenti, e chiedono giustizia per una situazione che, a loro dire, si trascina da troppo tempo senza soluzioni concrete.

L’esito della causa potrebbe segnare un precedente importante per il settore agricolo siciliano, da anni in difficoltà per inefficienze gestionali che pesano sullo sviluppo di un comparto strategico per l’economia locale.



