Custonaci, dal 12 al 14 settembre tornano “I Sapori del Borgo”

Custonaci si prepara ad accogliere la terza edizione de “I Sapori del Borgo”, in programma dal 12 al 14 settembre 2025. Per un intero weekend, il centro storico della cittadina collinare si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato ai sapori e ai saperi della tradizione, con un ricco calendario di eventi che spazia dalle degustazioni ai talk show, passando per spettacoli musicali e cabaret.

Organizzata dalla Pro Loco di Custonaci con il supporto di diversi partner, la manifestazione è ormai divenuta un appuntamento di riferimento in Sicilia occidentale per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. L’obiettivo è duplice: preservare l’identità dei prodotti tipici minacciati dall’omologazione globale e stimolare il turismo del gusto, settore in costante crescita e capace di offrire nuove opportunità economiche al territorio.

«L’iniziativa – spiega il sindaco Fabrizio Fonte – si rivolge ai tanti turisti ancora presenti nel nostro comprensorio e a tutti i “viaggiatori del gusto” che ricercano, oltre alla qualità gastronomica, il profondo legame tra cibo e territorio. Custonaci può contare su un paesaggio suggestivo, un patrimonio storico e una ricchezza naturale che rendono l’esperienza enogastronomica ancora più autentica».

Il sindaco sottolinea inoltre come “I Sapori del Borgo” rappresenti una vera e propria strategia culturale per difendere le peculiarità locali, trasformando le tradizioni in leve concrete di sviluppo. «L’unicità della nostra identità – conclude Fonte – non solo preserva la memoria, ma si traduce in una proposta turistica consapevole, capace di fare di Custonaci un vero e proprio Borgo dei Sapori».

Tra stand gastronomici, piatti della tradizione e spettacoli dal vivo, il borgo si prepara dunque a raccontare se stesso attraverso la tavola, con un mix di cultura, convivialità e promozione territoriale che promette di richiamare visitatori da tutta la Sicilia e oltre.



