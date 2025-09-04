Monte Erice, la grande sfida della Supersalita: attesi i big e i campioni di casa

04/09/2025 23:30:00

È tutto pronto per la 67ª edizione della Monte Erice, appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Supersalita, che dal 5 al 7 settembre richiamerà oltre 276 piloti e team da tutta Italia sulle strade tra Valderice ed Erice. Una delle cronoscalate più prestigiose e suggestive del panorama motoristico nazionale, organizzata dall’Automobile Club Trapani, che quest’anno assegnerà punti decisivi per ben quattro campionati: Supersalita, CIVM zona sud, Campionato Italiano Auto Storiche e Le Bicilindriche.

Sulla linea di partenza ci saranno tutti i protagonisti della massima serie. Simone Faggioli, undici volte vincitore ad Erice e fresco del 19° titolo tricolore, torna con la sua Nova Proto NP 01 Zytek dopo il trionfo alla Pikes Peak. A contendergli il successo ci saranno il giovane talento nisseno Andrea Di Caro, il lombardo Giancarlo Maroni Jr. e diversi specialisti siciliani pronti a farsi valere.

I piloti trapanesi

Ma i riflettori sono puntati anche sui beniamini di casa, che proveranno a regalare emozioni al pubblico locale.

Francesco Conticelli , marsalese della scuderia RO Racing, sarà tra i grandi protagonisti al volante della sua Norma, deciso a sfruttare il fattore campo.

Al suo fianco, ci sarà anche il padre, Vincenzo Conticelli , veterano delle cronoscalate e pilota dell’Osella PA 30, una presenza storica e amatissima dal pubblico ericino.

Tra i nomi trapanesi da seguire c’è il sindaco di Valderice, Francesco Stabile , pronto a cimentarsi ancora una volta tra le curve di casa.

Non mancheranno altri marsalesi doc: Beppe Giacalone su Peugeot 208 Rally4 e Salvatore Giacalone, quest’ultimo al rientro in gara dopo una lunga assenza. Ex campione siciliano degli slalom, tornerà al volante con la sua nuova Peugeot 106 N1600, deciso a rimettersi in gioco e a vivere un weekend di sport e amicizia.

Passione e tradizione

La Monte Erice non è solo competizione ma anche spettacolo e passione popolare. Venerdì 5 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani, si terranno le verifiche sportive e tecniche, trasformando il cuore della città in un paddock a cielo aperto. Sabato spazio alle ricognizioni, mentre domenica dalle ore 8 scatteranno le due manche di gara che decreteranno i vincitori.




