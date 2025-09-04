Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Motori & dintorni
04/09/2025 23:30:00

Monte Erice, la grande sfida della Supersalita: attesi i big e i campioni di casa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1757021729-0-monte-erice-la-grande-sfida-della-supersalita-attesi-i-big-e-i-campioni-di-casa.jpg

È tutto pronto per la 67ª edizione della Monte Erice, appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Supersalita, che dal 5 al 7 settembre richiamerà oltre 276 piloti e team da tutta Italia sulle strade tra Valderice ed Erice. Una delle cronoscalate più prestigiose e suggestive del panorama motoristico nazionale, organizzata dall’Automobile Club Trapani, che quest’anno assegnerà punti decisivi per ben quattro campionati: Supersalita, CIVM zona sud, Campionato Italiano Auto Storiche e Le Bicilindriche.

 

Sulla linea di partenza ci saranno tutti i protagonisti della massima serie. Simone Faggioli, undici volte vincitore ad Erice e fresco del 19° titolo tricolore, torna con la sua Nova Proto NP 01 Zytek dopo il trionfo alla Pikes Peak. A contendergli il successo ci saranno il giovane talento nisseno Andrea Di Caro, il lombardo Giancarlo Maroni Jr. e diversi specialisti siciliani pronti a farsi valere.

 

I piloti trapanesi 

Ma i riflettori sono puntati anche sui beniamini di casa, che proveranno a regalare emozioni al pubblico locale.

  • Francesco Conticelli, marsalese della scuderia RO Racing, sarà tra i grandi protagonisti al volante della sua Norma, deciso a sfruttare il fattore campo.

  • Al suo fianco, ci sarà anche il padre, Vincenzo Conticelli, veterano delle cronoscalate e pilota dell’Osella PA 30, una presenza storica e amatissima dal pubblico ericino.

  • Tra i nomi trapanesi da seguire c’è il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, pronto a cimentarsi ancora una volta tra le curve di casa.

  • Non mancheranno altri marsalesi doc: Beppe Giacalone su Peugeot 208 Rally4 e Salvatore Giacalone, quest’ultimo al rientro in gara dopo una lunga assenza. Ex campione siciliano degli slalom, tornerà al volante con la sua nuova Peugeot 106 N1600, deciso a rimettersi in gioco e a vivere un weekend di sport e amicizia.

 

Passione e tradizione

La Monte Erice non è solo competizione ma anche spettacolo e passione popolare. Venerdì 5 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani, si terranno le verifiche sportive e tecniche, trasformando il cuore della città in un paddock a cielo aperto. Sabato spazio alle ricognizioni, mentre domenica dalle ore 8 scatteranno le due manche di gara che decreteranno i vincitori. Continua a leggere qui su Motoriedintorni.com