Calcio: presentato il calendario della prossima stagione del Campionato di Eccellenza.

05/09/2025 07:30:00

Con il sorteggio del calendario dei due gironi dei Campionati di Eccellenza Sicilia inizia ufficialmente la stagione 2025/26 della massima competizione regionale di Calcio isolana. Saranno cinque, come nella scorsa stagione, le formazioni della provincia di Trapani presenti nel girone A: - Accademia Trapani - Castellammare Calcio - Folgore Castelvetrano - Marsala 1912 e Città di San Vito Lo Capo.

Sono apparse molto interessanti le prime due giornate di stagione regolare che vedranno da subito il Marsala 1912, presente al sorteggio il Vice Presidente Filippo Di Maggio, affrontare in trasferta nella prima giornata lo Sciacca di Mister Iacono, indicata come formazione di alta classifica e nella seconda in casa il forte Kamarat, anch’essa considerata da play off. Una partenza al fulmicotone per gli uomini di Chinnici che domenica sono chiamati in Coppa Italia ad un risultato positivo sul proprio terreno di gioco dopo il pareggio a reti inviolate del “Sorrentino” contro l’Accademia Trapani. Neroverdi chiamati invece in trasferta a Bagheria e nella seconda giornata in casa contro il Don Carlo Misilmeri, altra contendente per l’alta classifica. Un duo di confronti molto duro per gli uomini di Mister Amoroso attesi, non da comprimari, a Marsala per il ritorno di Coppa. Il Castellammare troverà in casa il Bagheria, sponda 90011 e nella seconda, in trasferta, gli universitari del CUS, formazione sempre pericolosa e da prendere con le molle. Non va meglio alla Folgore di Castelvetrano che nella prima giornata affronterà in casa lo spauracchio Licata, formazione che di certo sarà un problema per chiunque la affronti, e nella seconda il Città di San Vito Lo Capo. Primo derby stagionale già da considerare spartiacque per le due formazioni. I Sanvitesi all’esordio si troveranno in trasferta a casa del Kamarat. Insomma, un inizio di stagione quasi impossibile da pronosticare con sfide incrociate ad alta elettricità per tifoserie calde ed appassionate.

“Siamo felici ed impazienti di giocarci le nostre chances, dichiara il Presidente del Marsala Angelo Casa, l'esordio in campionato che vedrà contrapporsi due piazze calde come Marsala e Sciacca ed alla seconda giornata Marsala e Kamarat, non fa che alimentare la nostra voglia di iniziare al meglio. Voglio ringraziare tutta la Lega Nazionale Dilettanti, il presidente Sandro Morgana, i miei “colleghi” presidenti di tutti i club e augurare a noi tutti un buon campionato 2025/26”.

Presente al sorteggio anche il Dirigente Cosimo Tumbarello, già Direttore Generale del Mazara 46 che dichiara: “Come spesso accaduto in questi anni, non sono voluto mancare alla presentazione dei calendari del massimo campionato regionale. Partenza bella tosta per il nostro Marsala che all’esordio sfiderà lo Sciacca ed in seconda battuta il Kamarat, società che hanno costruito le proprie squadre per vincere il campionato. Credo che assisteremo a un campionato avvincente e spero che il Marsala, guidato dal presidente Angelo Casa, uomo concreto, di grande visione e lungimiranza, possa essere protagonista disputando un buon torneo”.

“La nostra provincia, che ho il compito di rappresentare come istituzione federale, è ben presente nel massimo torneo regionale di Calcio con ben cinque formazioni – dichiara il Delegato FIGC Bruno Lombardo. Ognuna di loro rappresenta il nostro territorio con la propria storia, le proprie tradizioni ed il proprio campanile nella valorizzazione dei giovani quale opera di educazione civica e di inclusione nella nostra meravigliosa terra siciliana. A tutte loro l’augurio sincero di un buon inizio campionato”.



