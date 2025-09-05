Sezioni
Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e promozioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni-450.png

La Morgan School si prepara a incontrare famiglie e studenti con due giornate di Open Day nelle sedi di Marsala e Mazara del Vallo.

A Mazara del Vallo, l’appuntamento è per sabato 13 settembre, nella sede di via Tiziano Vecellio 20 (prolungamento di via San Pietro). La scuola accoglierà bambini e adulti in due sessioni, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20, offrendo l’occasione di visitare gli spazi, incontrare i docenti e scoprire il metodo didattico innovativo dell’istituto.

A Marsala, l’Open Day si terrà domenica 14 settembre nella sede di via Whitaker 19, sempre in doppia sessione: 10-13 e 16-20. Come nella sede di Mazara del Vallo, i partecipanti potranno mettersi alla prova con attività pratiche pensate per avvicinare l’inglese alla vita quotidiana, come simulazioni di viaggio, dal check-in in aeroporto fino all’arrivo a destinazione.
In entrambe le città, chi deciderà di iscriversi durante l’evento potrà usufruire di una promozione speciale riservata all’Open Day.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale o le pagine facebook per Marsala e Mazara del Vallo.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



