Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
06/09/2025 20:00:00

Marsala: tre anni per il regolamento delle onorificenze civiche e la città cade a pezzi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757168926-0-marsala-tre-anni-per-il-regolamento-delle-onorificenze-civiche-e-la-citta-cade-a-pezzi.jpg

Quasi senza parole.  In attesa dei famigerati programmi per le amministrative di Marsala 2026 — neanche fossero geroglifici egizi, per cui occorrerebbe la stele di Rosetta per decifrarli — è ripresa, dopo la pausa estiva, l'attività delle due istituzioni più politiche della città: giunta, consiglio comunale e le sue otto commissioni.

Venerdì si è svolta la prima commissione, che tratta di: Affari generali e istituzionali – Personale – Politiche comunitarie – Società partecipate.
 

Ovviamente, l'inizio dei lavori non poteva mancare del canonico ritardo: contenuto, per una volta, a soli 13 minuti. Ma ciò che è parso davvero surreale è stato l’argomento all’ordine del giorno. Si è discusso — e ribadito da alcuni componenti — di un tema che da quasi tre anni continua a riaffacciarsi: il “regolamento per la concessione delle civiche onorificenze”.

Non è una boutade. Dopo 30/32 mesi, un’altra convocazione per decidere come disciplinare la concessione delle benemerenze, ma soprattutto per stabilire a chi spetti il merito dell’iniziativa: alla Sala delle Lapidi o all’Esecutivo.
Eppure lo statuto del Comune, all’articolo 9 sulle competenze del Consiglio Comunale, comma 2, stabilisce chiaramente: “In particolare, il Consiglio delibera limitatamente ai seguenti atti fondamentali: alla lettera a) lo Statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi.”
 

A ricordarlo è stato il consigliere Cavasino, durante una pausa dedicata alla ricerca dell’atto. Risultato: altri 45 minuti persi. Quasi tre anni, quando sarebbero bastate quattro ore di impegno per chiudere la questione. Un dibattito sul vuoto cosmico, insomma.

 

E non è finita: il regolamento deve ancora essere approvato dall’assise civica.
Nel frattempo, la città resta più che sporca, con un’illuminazione carente, marciapiedi e strade dissestati, rotture idriche strutturali.
Eppure, si annunciano 17 progetti “valutati positivamente”.

 

Ma “l’estate sta finendo” e il piano del solarium urbano resta una chimera. Sinceramente, senza infingimenti: la città non lo merita. O forse sì. Del resto, li avete scelti voi.

 

Vittorio Alfieri