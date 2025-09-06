67^ Monte Erice, 270 piloti al via: oggi le prove ufficiali

06/09/2025 02:00:00

Trapani si accende con i motori della Cronoscalata Monte Erice, una delle competizioni più attese del panorama motoristico nazionale. Sono 270 i piloti che hanno superato le verifiche sportive e tecniche e che oggi saranno protagonisti lungo i tornanti che collegano Valderice al borgo medievale di Erice.

Le verifiche si sono svolte a Piazza Vittorio Emanuele, trasformata per un giorno in un vero paddock a cielo aperto, dove appassionati e curiosi hanno accolto i piloti con calore e entusiasmo. Presenti anche i Carabinieri del comando provinciale di Trapani, che con una pattuglia del Radiomobile hanno ricordato l’importanza della sicurezza stradale, sottolineando il legame tra passione sportiva e responsabilità civile.

Pellegrino (ACI Trapani): “La Monte Erice è un ponte tra passato e futuro”

Soddisfazione e orgoglio nelle parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, che organizza l’evento: “Diciamo 270 volte grazie ai piloti che parteciperanno alla Monte Erice. La nostra cronoscalata è ormai un simbolo che va oltre curve e rettilinei: è un ponte tra passato e futuro, tra passione e innovazione. Ogni accelerazione rappresenta anche una spinta verso la valorizzazione del territorio trapanese, sotto il profilo sportivo, turistico ed economico”.

La manifestazione è valida per il Campionato Supersalita, per il CIVM – Campionato Italiano Velocità Montagna, per il Campionato Siciliano Velocità Montagna e per il CIVSA – Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche.

Oggi le prove, domenica la gara

Il programma prevede oggi, sabato, l’inizio delle prove ufficiali: la prima vettura partirà alle ore 8. La strada provinciale 21, che collega Valderice a Erice, sarà chiusa al traffico dalle 6 del mattino fino al termine della competizione. L’accesso al borgo medievale sarà comunque garantito tramite la funivia da Casa Santa a Porta Trapani.

Grande attenzione è stata riservata alla sicurezza e al coordinamento della gara. Come spiega il direttore di gara Fabrizio Fondacci, sul percorso saranno impegnati 120 ufficiali di gara, supportati da 5 ambulanze medicalizzate con medici a bordo, dai Ranger del fuoco specializzati nelle operazioni di decarcerazione e da 5 carri attrezzi dislocati nei punti più strategici.

La macchina organizzativa è dunque pronta a garantire spettacolo e sicurezza per una due giorni che si annuncia come l’evento clou dell’anno per l’automobilismo trapanese.



