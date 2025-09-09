Sezioni
Cultura
09/09/2025

"Il mostro di Urbino", Bozzi e Friscia a Castellammare per il nuovo libro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/il-mostro-di-urbino-bozzi-e-friscia-a-castellammare-per-il-nuovo-libro-450.jpg

“Una nuova riluttante indagine del Commissario Mineo” con “Il mostro di Urbino”, il nuovo romanzo di Francesco Bozzi che sarà presentato il 10 settembre alle ore 18.00, nella villa comunale regina Margherita di Castellammare del Golfo. 

Francesco Bozzi, autore di tanti successi televisivi, artefice con Fiorello di oltre vent’anni di programmi tv e radiofonici, ripropone le indagini del commissario Mineo condotte grazie anche alla consulenza del fratello Silio, criminologo, ex dirigente della polizia e saggista, che sarà presente all’incontro patrocinato dal Comune. 

Un momento che promette ilarità: a Castellammare del Golfo ci sarà anche Sergio Friscia poiché il ciclo letterario del commissario Mineo, diventerà una serie televisiva in cui Friscia, con la sua energia e cifra ironica, vestirà i panni del protagonista. Mineo, il commissario creato dalla penna di Bozzi, è stato definito un “anti -eroe” letterario, con la sua indolenza e un’ironia fuori dal comune. E in un panorama letterario dove l’investigatore è spesso rappresentato come infallibile Francesco Bozzi sceglie invece di caratterizzare il suo protagonista come riluttante alle grandi imprese, appassionato dalle piccole cose e “una curiosità intellettuale spesso rivolta più alle pagine della Gazzetta dello Sport che alle scene del crimine” A moderare l’incontro con l’autore sarà il simpaticissimo attore Antonio Panzica con le letture di Chiara Sarcona.



