09/09/2025 15:25:00

Mazara, nuove regole per i parcheggi per disabili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/mazara-nuove-regole-per-i-parcheggi-per-disabili-450.jpg

A Mazara del Vallo cambiano le regole per la concessione degli stalli personalizzati per disabili. La Giunta comunale ha dato mandato al Comando della Polizia Municipale di predisporre una proposta di regolamento che preveda criteri più restrittivi per l’assegnazione dei parcheggi riservati.

 

Secondo le nuove linee guida, lo stallo personalizzato potrà essere concesso solo nei casi di invalidità gravissima con sostanziale impossibilità di deambulazione, accertata dall’Ufficio medico-legale dell’Asp, e solo in zone ad alta densità di traffico, che dovranno essere individuate.

 

Il provvedimento arriva dopo la decisione del Comune di convertire gli stalli personalizzati in stalli generici, in attesa di una nuova regolamentazione. La Giunta ha anche chiesto di introdurre un tetto massimo di stalli personalizzati per strada, una distanza minima tra due stalli e la revisione delle concessioni attuali, mantenendo solo quelle regolari. Sarà inoltre aumentato il numero di stalli generici in base alle necessità dei vari quartieri.

«L’obiettivo è garantire equità e trasparenza, evitando abusi e privilegi non giustificati», ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Rino Giacalone.

 

 

Intanto, sempre a Mazara, partiranno nei prossimi giorni i lavori per l’illuminazione pubblica in tre vie della zona Miragliano: via Nicolò Scaduto, via Monti Iblei e via Luigi Ajello, strade finora sprovviste di luci.

Gli interventi, che dureranno cinque mesi, sono affidati alla Cofedil di Giardinello (Palermo), con un ribasso d’asta del 24,49%. Il costo complessivo è di circa 94 mila euro più oneri di sicurezza e Iva.

«Un intervento atteso – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente – per migliorare la sicurezza di strade che saranno anche oggetto di futuri lavori al manto stradale».



