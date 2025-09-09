Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
09/09/2025 14:21:00

Marsala, l'Interact raccoglie 1400 euro per la Mensa "La Pira"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/marsala-l-interact-raccoglie-1400-euro-per-la-mensa-la-pira-450.jpg

Una festa per aiutare chi ha più bisogno. L'Interact Club di Marsala, attraverso l’organizzazione di una festa benefica, è riuscito a raccogliere 1.400 euro interamente destinati al sostegno della Mensa “Giorgio La Pira”.


L’evento, reso possibile anche grazie al prezioso supporto di 8 sponsor locali che hanno creduto nel progetto, ha visto una partecipazione numerosa e calorosa da parte dei soci interactiani e dei loro amici. Alla festa hanno partecipato il Presidente del Rotary Club Marsala Antonio Giovanni De Vita, tutti i membri della Commissione Interact Daniele Pizzo, Salvatore Bottone, Valentina Agoglitta e Maurizio Cimiotta, il Presidente del Rotaract Marsala Vincenzo Valenti e il Rappresentante del Distretto Interact Federico Lombardo. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di alimenti necessari alla preparazione di secondi piatti, un bisogno urgente espresso dalla struttura che attualmente attraversa un periodo di particolare difficoltà nell’offrire pasti completi ai propri assistiti.


La Mensa “Giorgio La Pira” rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone in situazione di fragilità sociale ed economica del territorio. La carenza di risorse per garantire secondi piatti nutrienti stava compromettendo la possibilità di offrire un servizio alimentare adeguato alle necessità degli utenti, rendendo ancora più significativo l’intervento dell’Interact.
“Siamo orgogliosi di aver contribuito concretamente a sostenere una realtà così importante per la nostra comunità”, dichiara il Presidente Federico Canova. “La risposta degli sponsor e dei soci alla festa dimostra quanto tutta la comunità locale abbia a cuore il benessere dei concittadini più fragili”.
Il delegato Salvatore Bottone ha precisato che “i fondi raccolti permetteranno alla Mensa “Giorgio La Pira” di acquistare ingredienti essenziali per garantire pasti completi e nutrizionalmente equilibrati agli assistiti, rispondendo a un bisogno concreto e immediato della struttura”.
 









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...