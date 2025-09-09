Marsala, l'Interact raccoglie 1400 euro per la Mensa "La Pira"

09/09/2025 14:21:00

Una festa per aiutare chi ha più bisogno. L'Interact Club di Marsala, attraverso l’organizzazione di una festa benefica, è riuscito a raccogliere 1.400 euro interamente destinati al sostegno della Mensa “Giorgio La Pira”.



L’evento, reso possibile anche grazie al prezioso supporto di 8 sponsor locali che hanno creduto nel progetto, ha visto una partecipazione numerosa e calorosa da parte dei soci interactiani e dei loro amici. Alla festa hanno partecipato il Presidente del Rotary Club Marsala Antonio Giovanni De Vita, tutti i membri della Commissione Interact Daniele Pizzo, Salvatore Bottone, Valentina Agoglitta e Maurizio Cimiotta, il Presidente del Rotaract Marsala Vincenzo Valenti e il Rappresentante del Distretto Interact Federico Lombardo. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di alimenti necessari alla preparazione di secondi piatti, un bisogno urgente espresso dalla struttura che attualmente attraversa un periodo di particolare difficoltà nell’offrire pasti completi ai propri assistiti.



La Mensa “Giorgio La Pira” rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le persone in situazione di fragilità sociale ed economica del territorio. La carenza di risorse per garantire secondi piatti nutrienti stava compromettendo la possibilità di offrire un servizio alimentare adeguato alle necessità degli utenti, rendendo ancora più significativo l’intervento dell’Interact.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito concretamente a sostenere una realtà così importante per la nostra comunità”, dichiara il Presidente Federico Canova. “La risposta degli sponsor e dei soci alla festa dimostra quanto tutta la comunità locale abbia a cuore il benessere dei concittadini più fragili”.

Il delegato Salvatore Bottone ha precisato che “i fondi raccolti permetteranno alla Mensa “Giorgio La Pira” di acquistare ingredienti essenziali per garantire pasti completi e nutrizionalmente equilibrati agli assistiti, rispondendo a un bisogno concreto e immediato della struttura”.





