Marettimo, successo per la presentazione del romanzo “I segreti di Cala Nera” di Panfalone
– Cento copie vendute in una sola serata, tutte quelle disponibili. È il bilancio entusiasmante della presentazione de “I segreti di Cala Nera”, il romanzo d’esordio dell’imprenditore marittimo-portuale trapanese Gaspare Panfalone, titolare del gruppo Riccardo Sanges.
L’evento si è svolto nella suggestiva cornice del Museo del Mare allo Scalo Vecchio di Marettimo, luogo simbolico per l’autore: non solo perché l’isola delle Egadi è l’ambientazione del libro, ma anche perché rappresenta un luogo del cuore, profondamente legato alla sua storia personale.
La serata, organizzata all’interno della rassegna “Libri e letture di qua e di là dal mare” dall’associazione CSRT Marettimo, ha visto una partecipazione straordinaria di cittadini, turisti e amici. Cento le copie vendute e firmate dall’autore, tra applausi e momenti di grande emozione, accompagnati da un segnalibro dedicato.
Un atto d’amore per Marettimo
«Un esordio davvero emozionante – ha dichiarato Panfalone –. I Segreti di Cala Nera è soprattutto un atto d’amore per Marettimo: il respiro del mare, le voci dei pescatori, i sentieri selvaggi e i tramonti infuocati restituiscono l’anima autentica dell’isola».
Il romanzo nasce anche dal fascino che l’autore nutre per i classici del giallo, a partire da Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, ambientato su un’isola inglese. «Forse un’isola – spiega – è il luogo più adatto per ambientare un giallo: un universo in miniatura, dove relazioni e sentimenti si intrecciano in modo unico».
Un “cappon magro” di carta stampata
A presentare il libro sono stati la presidente dell’associazione Laura Lodico, lo scrittore e vicepresidente Antonino Rallo, e Vito Vaccaro, tra i fondatori del CSRT Marettimo. Proprio Rallo ha definito il romanzo «un cappon magro letterario: un piatto semplice e sontuoso allo stesso tempo, dove strati di storie, personaggi e suggestioni si legano grazie alla filosofia, passione dell’autore».
Il testo mescola cartine dell’isola, poesie, fotografie e narrazione, restituendo al lettore un mosaico di emozioni e riflessioni, che vanno dal mito platonico della caverna ai misteri nascosti negli anfratti di Cala Nera, fino al faro di Punta Libeccio.
La Morgan School si prepara a incontrare famiglie e studenti con due giornate di Open Day nelle sedi di Marsala e Mazara del Vallo.
A Mazara del Vallo, l’appuntamento è per sabato 13 settembre, nella sede di via Tiziano Vecellio 20...
– Cento copie vendute in una sola serata, tutte quelle disponibili. È il bilancio entusiasmante della presentazione de “I segreti di Cala Nera”, il romanzo d’esordio dell’imprenditore marittimo-portuale trapanese...
Gestire le risorse umane nelle PMI spesso significa destreggiarsi tra urgenze amministrative e bisogni strategici non sempre chiari. M42 – The Human Capital presenta il nuovo sito www.m42risorseumane.com per illustrare il proprio...
La macchina organizzativa de Il Mare Colore dei Libri non si è mai fermata. Dopo mesi di incertezze, la rassegna letteraria torna a Marsala con la quinta edizione, in programma sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.Anche quest’anno il...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...