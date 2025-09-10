Marettimo, successo per la presentazione del romanzo “I segreti di Cala Nera” di Panfalone

10/09/2025 14:55:00

– Cento copie vendute in una sola serata, tutte quelle disponibili. È il bilancio entusiasmante della presentazione de “I segreti di Cala Nera”, il romanzo d’esordio dell’imprenditore marittimo-portuale trapanese Gaspare Panfalone, titolare del gruppo Riccardo Sanges.

L’evento si è svolto nella suggestiva cornice del Museo del Mare allo Scalo Vecchio di Marettimo, luogo simbolico per l’autore: non solo perché l’isola delle Egadi è l’ambientazione del libro, ma anche perché rappresenta un luogo del cuore, profondamente legato alla sua storia personale.

La serata, organizzata all’interno della rassegna “Libri e letture di qua e di là dal mare” dall’associazione CSRT Marettimo, ha visto una partecipazione straordinaria di cittadini, turisti e amici. Cento le copie vendute e firmate dall’autore, tra applausi e momenti di grande emozione, accompagnati da un segnalibro dedicato.

Un atto d’amore per Marettimo

«Un esordio davvero emozionante – ha dichiarato Panfalone –. I Segreti di Cala Nera è soprattutto un atto d’amore per Marettimo: il respiro del mare, le voci dei pescatori, i sentieri selvaggi e i tramonti infuocati restituiscono l’anima autentica dell’isola».

Il romanzo nasce anche dal fascino che l’autore nutre per i classici del giallo, a partire da Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, ambientato su un’isola inglese. «Forse un’isola – spiega – è il luogo più adatto per ambientare un giallo: un universo in miniatura, dove relazioni e sentimenti si intrecciano in modo unico».

Un “cappon magro” di carta stampata

A presentare il libro sono stati la presidente dell’associazione Laura Lodico, lo scrittore e vicepresidente Antonino Rallo, e Vito Vaccaro, tra i fondatori del CSRT Marettimo. Proprio Rallo ha definito il romanzo «un cappon magro letterario: un piatto semplice e sontuoso allo stesso tempo, dove strati di storie, personaggi e suggestioni si legano grazie alla filosofia, passione dell’autore».

Il testo mescola cartine dell’isola, poesie, fotografie e narrazione, restituendo al lettore un mosaico di emozioni e riflessioni, che vanno dal mito platonico della caverna ai misteri nascosti negli anfratti di Cala Nera, fino al faro di Punta Libeccio.



