Favignana celebra il SS. Crocifisso: processione, Alborata e spettacoli

11/09/2025 12:34:00

A metà settembre Favignana entra nei suoi giorni più intensi.

Dal 12 al 14 settembre l’isola onora il Santissimo Crocifisso, patrono della comunità, con un calendario che intreccia liturgia, memoria e partecipazione popolare, promosso dal Comune di Favignana e Isole Egadi.

«Queste celebrazioni sono il momento in cui ricordiamo chi siamo e da dove veniamo. In un mondo che corre sempre più veloce, noi ci fermiamo per riflettere su ciò che davvero conta: la nostra gente, la nostra spiritualità, le nostre radici», sottolinea il sindaco Giuseppe Pagoto.

Il programma religioso si apre venerdì 12 settembre alle 15.30 con il pellegrinaggio alle Tre Croci, l’ascesa verso la croce del Monte Santa Caterina che richiama residenti e devoti. Domenica 14 l’isola si sveglia con l’Alborata delle 8 al Molo San Leonardo, mentre dalle 8.30 il corpo bandistico “M. Giuseppe Beninati” attraversa strade e vicoli per scandire la festa. Alle 18 la Chiesa Matrice ospita la Messa solenne in onore del Santissimo Crocifisso; alle 18.45 il simulacro lascia Piazza Matrice per la processione, seguita in silenzio e con partecipazione da tre generazioni di isolani. La giornata si chiude con i fuochi d’artificio dal Molo San Leonardo. Accanto ai riti, il progetto “La Sicilia sul palco delle Egadi” propone un cartellone culturale che parte già giovedì 11 settembre alle 21.30 in Piazza Europa con la rassegna letteraria “Voci Isolane” e la presentazione di “Sentieri d’acqua” di Paolo Balistreri, accompagnata dai musicisti Peppe Santa Maria e Ciccio Pecorilla. Venerdì 12, alle 21.30 in Piazza Matrice, il Radio Time 90 Dance Show trasforma la piazza in una festa anni Novanta.

Sabato 13 si apre alle 18.30 con l’energia itinerante degli Ottoni Animati; alle 21 al Festival del Podcast interviene la voce di Corrado Fortuna, mentre alle 22, sempre in Piazza Matrice, salgono sul palco gli Hmora con la partecipazione di Claudio Casina de “I soldi spicci”. Domenica 14, alle 10.30, per le strade risuonano i canti popolari del gruppo I Tamorra; alle 22, in Piazza Matrice, gran finale con il concerto di Rubina, Alberto Anguzza e Silvio Barbara, impreziosito dalla presenza di Sasà Salvaggio.



