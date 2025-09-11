San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

11/09/2025 09:30:00

Il ristorante Dal Cozzaro è stato inserito nella Top 10 Tripadvisor, un riconoscimento che premia una realtà capace di coniugare numeri importanti – oltre 250 coperti – con la cura tipica dell’accoglienza siciliana. Nel tempo è diventato una tappa fissa per chi cerca i sapori del territorio in un contesto elegante ma informale.



«Questo risultato non appartiene a un singolo, ma a tutti noi – commenta l’amministratore Tonino Bua –. Ogni giorno accogliamo centinaia di persone e la soddisfazione dei clienti è il nostro vero metro di giudizio. Sapere che sono stati loro a portarci in questa classifica ci rende orgogliosi e ci spinge a fare ancora meglio».



Dal Cozzaro si distingue per la capacità di gestire grandi numeri senza perdere qualità. Le ampie sale, la veranda all’aperto e gli spazi pensati per le famiglie lo rendono adatto a una clientela varia: dai turisti stranieri alle comitive locali.



Il menu propone i piatti simbolo della cucina siciliana: il piatto principe è il couscous di pesce, identitario di San Vito Lo Capo e vero cavallo di battaglia della casa, preparato con cura secondo la tradizione; la caponata, con i suoi contrasti agrodolci; il tonno alla griglia con pistacchi e, naturalmente, le cozze, cuore e simbolo del locale. Accanto alle ricette della tradizione non mancano interpretazioni più moderne che valorizzano i prodotti del territorio, dal pescato del giorno alle verdure di stagione.



Particolare attenzione è riservata agli ospiti celiaci: Dal Cozzaro aderisce all’Associazione Italiana Celiachia e offre un’ampia scelta di portate senza glutine, preparate con la stessa cura delle altre. È un impegno che riflette la volontà di garantire un’esperienza inclusiva, senza rinunce sul piano del gusto.

Negli anni il ristorante si è confermato punto di riferimento non solo per i turisti, ma anche per i residenti, che lo scelgono per ricorrenze, eventi familiari e cene conviviali. Una grande macchina organizzativa che ha saputo mantenere uno spirito familiare e un forte legame con il territorio.



Dal Cozzaro si trova in via Savoia 19 a San Vito Lo Capo, è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23 e per informazioni o prenotazioni si possono contattare i numeri 0923 972777 e 338 2603731.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



