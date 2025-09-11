Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
11/09/2025 09:30:00

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor-450.png

Il ristorante Dal Cozzaro è stato inserito nella Top 10 Tripadvisor, un riconoscimento che premia una realtà capace di coniugare numeri importanti – oltre 250 coperti – con la cura tipica dell’accoglienza siciliana. Nel tempo è diventato una tappa fissa per chi cerca i sapori del territorio in un contesto elegante ma informale.


«Questo risultato non appartiene a un singolo, ma a tutti noi commenta l’amministratore Tonino Bua –. Ogni giorno accogliamo centinaia di persone e la soddisfazione dei clienti è il nostro vero metro di giudizio. Sapere che sono stati loro a portarci in questa classifica ci rende orgogliosi e ci spinge a fare ancora meglio».


Dal Cozzaro si distingue per la capacità di gestire grandi numeri senza perdere qualità. Le ampie sale, la veranda all’aperto e gli spazi pensati per le famiglie lo rendono adatto a una clientela varia: dai turisti stranieri alle comitive locali.
 

Il menu propone i piatti simbolo della cucina siciliana: il piatto principe è il couscous di pesce, identitario di San Vito Lo Capo e vero cavallo di battaglia della casa, preparato con cura secondo la tradizione; la caponata, con i suoi contrasti agrodolci; il tonno alla griglia con pistacchi e, naturalmente, le cozze, cuore e simbolo del locale. Accanto alle ricette della tradizione non mancano interpretazioni più moderne che valorizzano i prodotti del territorio, dal pescato del giorno alle verdure di stagione.
 

Particolare attenzione è riservata agli ospiti celiaci: Dal Cozzaro aderisce all’Associazione Italiana Celiachia e offre un’ampia scelta di portate senza glutine, preparate con la stessa cura delle altre. È un impegno che riflette la volontà di garantire un’esperienza inclusiva, senza rinunce sul piano del gusto.
Negli anni il ristorante si è confermato punto di riferimento non solo per i turisti, ma anche per i residenti, che lo scelgono per ricorrenze, eventi familiari e cene conviviali. Una grande macchina organizzativa che ha saputo mantenere uno spirito familiare e un forte legame con il territorio.
 

Dal Cozzaro si trova in via Savoia 19 a San Vito Lo Capo, è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 23 e per informazioni o prenotazioni si possono contattare i numeri 0923 972777 e 338 2603731.
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



STUDIO VIRA | 2025-06-23 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-06-2025/finanza-agevolata-per-il-settore-turistico-in-sicilia-250.png

Finanza agevolata per il settore turistico in Sicilia

La Regione stanzia 135 milioni per ampliare e riqualificare l’offerta turistica ricettiva siciliana, mentre il Ministero del Turismo prepara un bando da 110 milioni per favorire innovazione, sostenibilità e digitalizzazione del...







Native | 11/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/1757510253-0-san-vito-lo-capo-dal-cozzaro-tra-i-ristoranti-della-top-10-tripadvisor.png

San Vito Lo Capo, Dal Cozzaro tra i ristoranti della Top 10 Tripadvisor

Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...