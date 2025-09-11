Sezioni
11/09/2025

Bocce: Gran Prix Provinciale Trapani, Buseto e Splendor Napola sugli scudi

Una domenica di spettacolo ed emozioni a Trapani per il Gran Prix. La gara a coppie ha coinvolto i bocciodromi di tutta la provincia durante la lunga corsa delle eliminatorie, mentre le finali si svolte a Napola. La partecipazione è stata dedicata solamente alle squadre che ne hanno acquisito il diritto di partecipazione durante le selezioni provinciali in cui è stato necessario per le coppie partecipare ad almeno quattro gare.

Al termine della gara a vincere nella categoria A sono stati Stefano Bonfiglio e Marco Alastra della Splendor Napola che, evidentemente, nel bocciodromo di casa hanno trovato le giuste contromisure per mettersi alle spalle il duo dell'Eder, Vito D'Antoni e Davide Rizzo.
Nella categoria B la vittoria è andata invece alla società ASD Buseto grazie alle gesta di Giuseppe Iovino e Antonino Tobia. I due hanno avuto la meglio sulla coppia della Simone Catalano Gianpiero Fodale e Giuseppe Oddo.
Nella categoria C arriva la doppietta del Buseto che vince ancora grazie a Matteo Castiglione e Mario Polisano davanti alla squadra della Splendor Napola formata da Daniele Bonfiglio e Vito Giordano.
 









