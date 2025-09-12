Egadi Podcast Festival, si chiude con Corrado Fortuna e la Global Sumud Flottilla

12/09/2025 10:04:00

Si conclude a Favignana la prima edizione dell’Egadi Podcast Festival “Voci del Mare”, rassegna che ha portato per la prima volta in Italia un focus interamente dedicato al podcasting con al centro il Mediterraneo, l’ambiente e le comunità isolane. L’evento finale è in programma sabato 13 settembre in Piazza Europa e vedrà protagonista Corrado Fortuna con il live podcast “Favignana, isola-mondo”, accompagnato dalle musiche dal vivo di Angelo Sicurella. Un format innovativo che unisce racconto, suono e attualità. Durante la serata è previsto un collegamento in diretta con una delle imbarcazioni italiane della Global Sumud Flottilla, impegnata nella spedizione umanitaria verso Gaza con attivisti e aiuti provenienti da oltre 40 Paesi. Sarà un momento di partecipazione collettiva e riflessione, anche alla luce degli attacchi subiti nei giorni scorsi dalle navi in Tunisia. “Un evento di grande portata storica per le Egadi – sottolineano i direttori artistici Diego Gandolfo e Angelo Sicurella – che confermano così la loro centralità nel Mediterraneo”, ricordando anche la recente decisione del Consiglio comunale di Favignana di esporre la bandiera palestinese accanto a quella italiana ed europea. Fortuna, fresco vincitore del premio come miglior attore non protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia, racconterà il suo legame con l’isola e rifletterà sul ruolo del Mediterraneo, tra storie personali e temi di attualità. Il festival ha visto alternarsi sul palco Giuseppe Pipitone con Mattanza, Isabella De Silvestro con Gattabuia e Greenpeace con Dolos, l’inganno del Greenwashing, in collaborazione con l’Area Marina Protetta delle Egadi. Il progetto continuerà in autunno con il laboratorio “Voci del Mare”, curato da Limone Lunare e dal festival, per insegnare ai giovani tecniche di intervista e registrazione e raccogliere le memorie degli isolani più anziani: un archivio storico delle voci delle Egadi, ponte tra generazioni e patrimonio collettivo destinato a restare.



