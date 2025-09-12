Morgan School celebra un anno di successi a Marsala e Mazara

12/09/2025 09:00:00

Un anno accademico pieno di risultati, chiuso con una serata conviviale all’insegna della condivisione, della gratitudine e della voglia di migliorarsi ancora. È il bilancio positivo della Morgan School, che nelle sedi di Marsala e Mazara del Vallo ha consegnato gli attestati agli studenti che hanno concluso i percorsi di certificazione linguistica internazionale.



Oltre 200 iscritti e un riconoscimento prestigioso: le due scuole dirette da Carlo Chirco sono diventate centri d’esame ufficiali Pearson, l’ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) dal gennaio 2025.



«È stato un anno molto proficuo per entrambe le sedi – spiega Chirco –. Abbiamo raggiunto risultati importanti, con oltre 200 iscritti alle certificazioni Pearson. La serata di consegna degli attestati è stata un momento speciale: un’occasione per celebrare i successi e ringraziare chi ha creduto nel nostro progetto».



A sottolineare il valore del traguardo raggiunto è stata anche la presenza di Natalie Calabrese, rappresentante Pearson per il Sud Italia e le Isole.

«Finalmente portiamo le nostre certificazioni anche nel Trapanese – ha dichiarato Calabrese –. Il nostro ente, presente da anni in tutto il mondo, da gennaio è stato riconosciuto anche dal Ministero italiano. È una certificazione pratica, pensata per sviluppare competenze reali, come la conversazione e le abilità trasversali fondamentali nel mondo del lavoro. Una valida alternativa, già apprezzata a livello internazionale».



Le certificazioni Pearson e l’importanza dell’inglese

«Ricordiamoci che l’inglese è la lingua veicolare per eccellenza nel mondo – aggiunge Chirco –. È fondamentale per chi vuole viaggiare, lavorare all’estero, accedere a nuove opportunità. È una lingua facile da apprendere, con una grammatica snella, ma richiede attenzione fin da subito alla pronuncia. Ecco perché è fondamentale impararla da docenti madrelingua, in grado di trasmettere la lingua così come viene realmente parlata».

La Morgan School si rivolge a tutte le fasce d’età: bambini dai 3 anni, studenti, lavoratori, pensionati e professionisti che vogliono migliorare il proprio inglese per motivi personali o professionali.

«L’inglese è una chiave che apre porte – sottolinea Chirco –. Non importa l’età: c’è sempre un buon motivo per impararlo o perfezionarlo».



Open Day a Mazara e Marsala

Per presentare il nuovo anno scolastico, la Morgan School ha organizzato due Open Day nelle sedi di Mazara del Vallo e Marsala, durante i quali famiglie e studenti potranno conoscere la scuola, il metodo didattico e i docenti madrelingua.

Sabato 13 settembre, Open Day nella sede di Mazara del Vallo (via Tiziano Vecellio 20), dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.



Domenica 14 settembre, Open Day nella sede di Marsala (via Whitaker 19), sempre con doppia sessione: 10-13 e 16-20.



«Durante gli Open Day – spiega Chirco – sarà possibile vedere da vicino come lavoriamo, conoscere il nostro team e partecipare a simulazioni pratiche, come l’organizzazione di un viaggio in lingua inglese, dal check-in in aeroporto fino alla meta finale. È un’occasione anche per chi non conosce ancora la nostra scuola e vuole capire il nostro approccio didattico».

In entrambe le giornate sarà attiva una promozione speciale per chi si iscriverà durante l’evento.

Per ulteriori informazioni visita il sito ufficiale o le pagine facebook per Marsala e Mazara del Vallo.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)





