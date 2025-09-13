Marsala, "cani maltrattati in via Mazzini, servono controlli"

13/09/2025 00:16:00

Una nuova segnalazione riaccende i riflettori sul tema del maltrattamento animale a Marsala, in particolare lungo via Mazzini, una zona centrale e frequentata della città.

A scrivere alla redazione di Tp24 è un cittadino indignato, che racconta due episodi gravi a cui avrebbe assistito più volte, senza che – a suo dire – siano seguiti interventi risolutivi da parte delle autorità.

“Un povero cane resta legato per l’intera giornata a una ruota di una macchina con appena un metro di corda”, scrive l’uomo. Secondo quanto segnalato, l’animale si troverebbe spesso in questa condizione all’esterno di una pescheria o in alternativa chiuso dentro il locale. L’episodio – afferma – sarebbe noto anche ad alcuni passanti e a chi lavora nella zona. “I Nas, i vigili, i cittadini che dicono di amare gli animali, dove sono?”, si chiede.

Ma non è tutto. Il cittadino segnala anche un secondo caso: un altro cane, probabilmente tenuto sul balcone o in un cortile al piano superiore di un negozio di frutta e verdura, vicino a una nota macelleria della stessa via, che abbaia continuamente, segnale – secondo lui – di una condizione di disagio o sofferenza.

“Chiamerò i vigili e registrerò tutto”, conclude il suo sfogo, rivolgendosi direttamente anche ai cittadini “amanti degli animali” e chiedendo più attenzione, controlli e azioni concrete.

