13/09/2025 19:26:00

L'Handball Erice "asfalta" Casalgrande: vittoria e primato in classifica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-09-2025/l-handball-erice-asfalta-casalgrande-vittoria-e-primato-in-classifica-450.jpg

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'Handball Erice. Le Arpie si imongono, senza particolari problemi, sul campo del Casalgrande Padana per 37-15, al termine di una partita nella quale l'esito non è mai stato in discussione per la troppa e netta superiorità delle trapanesi.

Soltanto i primi minuti di gioco sono stati equilibrati, con Erice che prova a scappare quando, dopo 13 minuti di gioco, è sull'8-5. Perdendo il contatto dalle Arpie, Casalgrande si sgonfia e l'Handball Erice proseguono la loro marcia che le porta prima sull'11-6 al 18' e, poi, al 20-8 con il quale termina la prima frazione di gioco. La ripresa è buona per provare i nuovi schemi e trovare il giusto amalgama in vista dei prossimi impegni, perché dopo la sosta per le Nazionali, le ericine torneranno a giocare in Europa, con il doppio confronto di European Cup contro le serbe del ZRK Zeleznicar Indija, il 26 ed il 28 settembre con entrambe le partite al PalaCardella.

IL TABELLINO
Casalgrande Padana - AC Life Style Handball Erice 15-37 (8-20)
Casalgrande Padana: Ferrari E. (p), Franco 4, Iyamu 4, Niccolai 1, Artoni S. 3, Bonacini (p), Rossi, Artoni A., Orlandi, Giovannini 1, Stefanelli 1, Ferrari L., Cosentino, Lusetti 1, Galletti, Giubbini (p). All. Elena Barani.
Handball Erice: Fanton, Bernabei 1, Severin 1, Tarbuch 5, Losio 6, Trayan (p), Martinez Bizzotto 1, Zizzo, Manojlovic 4, Gandulfo 6, Iacovello (p), Dalle Crode 6, Sablic 2, Cabral Barbosa 5. All. Cristina Cabeza Gutiérrez.









