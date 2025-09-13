Sezioni
Politica

» Partiti e movimenti
13/09/2025 20:24:00

I Giovani Democratici di Mazara e la raccolta solidale di materiale per la scuola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/i-giovani-democratici-di-mazara-e-la-raccolta-solidale-di-materiale-per-la-scuola-450.jpg

Mazara del Vallo ha risposto con cuore e generosità all’appello dei Giovani Democratici. Nonostante le condizioni meteo avverse, la raccolta solidale di materiale scolastico ha permesso di raccogliere circa 350 articoli tra quaderni, penne, zaini, astucci e altra cancelleria utile.

Dopo un incontro con il parroco della Cattedrale, don Edoardo Bonacasa, tutto il materiale è stato consegnato alla Caritas parrocchiale della Cattedrale, che lo distribuirà alle famiglie più in difficoltà.

«Questa iniziativa dimostra che, anche con piccoli gesti, la nostra comunità può fare grandi cose», dichiarano Antonino Signorello e Benedetta Bianco, rispettivamente segretario e vice-segretaria dei Giovani Democratici di Mazara. «Siamo orgogliosi della generosità dimostrata e continueremo a impegnarci per stare accanto a chi ne ha più bisogno».

Un segnale concreto di solidarietà e vicinanza, che mostra come Mazara sappia fare rete quando si tratta di sostenere chi è in difficoltà.









