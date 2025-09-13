Sezioni
13/09/2025 09:18:00

Trapani, oggi l’ordinazione di due nuovi sacerdoti: Christian Collica e Luca Milazzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/trapani-oggi-l-ordinazione-di-due-nuovi-sacerdoti-christian-collica-e-luca-milazzo-450.jpg

La comunità diocesana di Trapani si prepara a vivere un momento di grande festa e spiritualità. Questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso la Cattedrale di San Lorenzo, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione eucaristica durante la quale saranno ordinati due nuovi presbiteri: Christian Collica, 27 anni, di Trapani, e Luca Milazzo, 29 anni, di Alcamo.

I due nuovi sacerdoti

Christian Collica, originario della parrocchia Nostra Signora di Fatima a Trapani, dopo il diploma al Liceo Scientifico ha frequentato la Facoltà Teologica di Sicilia, conseguendo il Baccalaureato in Teologia e proseguendo gli studi per la licenza in ecclesiologia. Da diacono ha svolto il servizio pastorale presso la parrocchia di San Paolo Apostolo a Erice. Lo scorso giugno il vescovo lo ha nominato collaboratore nelle parrocchie San Giuseppe e Sant’Antonio di Padova a Castellammare del Golfo, oltre che membro della commissione liturgica diocesana e vicedirettore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile.

Luca Milazzo, dopo il diploma scientifico, ha conseguito la licenza in Teologia Biblica presso la Facoltà Teologica di Palermo. Ordinato diacono, ha svolto il servizio pastorale nella Cattedrale di Trapani. Da giugno ricopre il ruolo di vicedirettore dell’Ufficio Catechistico, con una particolare attenzione all’Apostolato biblico, ed è segretario particolare del vescovo Fragnelli. Continuerà inoltre la sua collaborazione nella comunità della Cattedrale insieme al nuovo parroco, don Alberto Genovese.

Le celebrazioni

In preparazione a questo importante appuntamento, nei giorni scorsi si sono svolti due momenti di preghiera: il 9 settembre presso la parrocchia Nostra Signora di Fatima a Trapani e l’11 settembre nella parrocchia Santi Paolo e Bartolomeo di Alcamo.

Dopo l’ordinazione, domenica 14 settembre, i due neo sacerdoti presiederanno le loro prime celebrazioni eucaristiche: don Christian nella parrocchia Nostra Signora di Fatima a Trapani alle 11.00, e don Luca nella parrocchia Santi Paolo e Bartolomeo di Alcamo alle 19.00.

La diocesi di Trapani si arricchisce così di due nuove giovani figure sacerdotali, chiamate a portare avanti un percorso di fede, servizio e testimonianza in un territorio che guarda con fiducia al futuro.









