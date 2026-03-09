Sezioni
Cultura

» Religioni
09/03/2026 08:02:00

Il vescovo di Trapani: “Grave dire no ai migranti e sì alla guerra”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-03-2026/1773039879-0-il-vescovo-di-trapani-grave-dire-no-ai-migranti-e-si-alla-guerra.jpg

«Non si può dire no ai migranti e dire sì alla guerra». È uno dei passaggi più forti dell’intervista rilasciata al Quotidiano di Puglia dal vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli, intervenuto sul nuovo scenario di conflitto tra Iran e Golfo e sulle possibili ripercussioni nel Mediterraneo.

 

 

Il presule invita a non cedere alla logica delle armi: «Serve anzitutto un disarmo culturale», afferma, sottolineando che «i conflitti non sono mai nuovi» ma nascono da divisioni e ferite precedenti.

Fragnelli richiama anche il ruolo strategico della Sicilia, citando la base di Sigonella: «È in posizione a rischio continuo di essere usata per interessi militari. Serve una presa di posizione più autorevole dell’Europa».

 

Infine, l’appello a non rassegnarsi davanti alle morti nel Mediterraneo: «Non posso accettare che vengano sistematicamente ignorate. È grave non aprire gli occhi su chi ti muore a fianco».









