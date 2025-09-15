La tragedia sull'A29 Palermo-Mazara. Ecco cos'è accaduto

15/09/2025 08:06:00

Emergono nuovi particolari sull’incidente stradale che sabato è costato la vita a Mario Mauro, 71 anni, originario di Napoli, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallitello e Salemi.

L’uomo viaggiava insieme alla moglie quando la vettura si è fermata per un guasto. In attesa del carroattrezzi, i coniugi hanno deciso di oltrepassare il guardrail per mettersi in una zona che sembrava più sicura. Proprio in quel momento, però, l’anziano ha perso l’equilibrio precipitando in un canalone di scolo situato sotto il terrapieno.

Nonostante l’intervento dei soccorritori e il trasporto d’urgenza prima ad Alcamo e poi a Villa Sofia, a Palermo, le ferite riportate si sono rivelate fatali: Mauro è deceduto poco dopo il ricovero.

La moglie, che ha assistito impotente alla tragedia, è stata visitata dai medici per lo shock ma non ha riportato conseguenze fisiche. Le forze dell’ordine stanno completando gli accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’accaduto.



