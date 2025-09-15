Sezioni
Native

» Native
15/09/2025 10:16:00

Essepiauto, fino a 11.000 euro di incentivi per l'acquisto di auto elettriche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-09-2025/essepiauto-fino-a-11-000-euro-di-incentivi-per-l-acquisto-di-auto-elettriche-450.jpg

Con l’approvazione del nuovo decreto dedicato agli incentivi auto, si apre una stagione di grandi opportunità per chi desidera passare all’elettrico. Il provvedimento prevede contributi statali fino a 11.000 euro in caso di rottamazione, rendendo più accessibile la mobilità sostenibile e spingendo il rinnovamento del parco auto circolante.
In attesa dell’apertura ufficiale della piattaforma governativa, Essepiauto offre già la possibilità di prenotare in anticipo le condizioni più vantaggiose, così da garantirsi l’accesso alle promozioni migliori senza rischiare di restare esclusi. Una scelta strategica, visto che i fondi disponibili sono limitati e l’interesse verso le auto elettriche è in forte crescita.

Tra le offerte più interessanti proposte da Essepiauto:

  • Volkswagen ID.3 e ID.4 a partire da 18.900 euro
  • Renault gamma elettrica (R5, R4, Megane, Scenic) da 79 euro al mese
  • Dacia Spring elettrica da 14.900 euro
  • Nuova Nissan Micra da 18.500 euro

Le agevolazioni riguardano modelli tra i più richiesti sul mercato, capaci di coniugare autonomia, innovazione e comfort. Dalle citycar più agili ai SUV di nuova generazione, fino alle versioni compatte ideali per la città, l’offerta copre le esigenze di un pubblico ampio e variegato.
Essepiauto invita chi è interessato a contattare subito le proprie sedi per ricevere informazioni personalizzate e assicurarsi l’accesso agli incentivi non appena la piattaforma ministeriale sarà operativa.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.essepiauto.it/promozioni/altro/nuovi-incentivi-statali-in-arrivo/
Per saperne di più, è possibile contattare Essepiauto al numero WhatsApp +39 391 722 0802 o recarsi presso le sedi di Trapani (Via Carlo Messina, 2 - Zona Industriale) e Mazara del Vallo (Via Salemi 244).
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it



