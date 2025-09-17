Castelvetrano, scontro auto - moto in via Partanna: 19enne finisce in ospedale

17/09/2025 21:47:00

Un brutto incidente si è verificato questa mattina in via Partanna, a Castelvetrano. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 19 anni, che viaggiava a bordo di una moto, una Suzuki.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote si è scontrato con una Ford guidata da una donna che si sarebbe immessa sulla strada da una traversa laterale. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il giovane motociclista.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Castelvetrano. Gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.



