Motori & dintorni
18/09/2025 14:53:00

Stellantis richiama 750mila auto: Grande Panda, 600, Alfa Junior e Ypsilon. Ecco perché

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758200013-0-stellantis-richiama-750mila-auto-grande-panda-600-alfa-junior-e-ypsilon-ecco-perche.jpg

Nuovo maxi richiamo per il gruppo Stellantis: oltre 750mila vetture in tutto il mondo devono rientrare in officina per un intervento legato al motore PureTech di terza generazione. Si tratta di una delle più ampie operazioni di sicurezza mai avviate dal costruttore, che tocca da vicino diversi brand italiani come Fiat, Alfa Romeo e Lancia, oltre a marchi internazionali come Peugeot, Opel, Citroën e DS.

 

Il difetto riscontrato

Secondo quanto comunicato dalla KBA, l’autorità federale tedesca per i trasporti, il problema riguarda i collegamenti fra la linea di alta pressione e il rail del carburante: non sarebbero stati serrati correttamente, con la possibilità di perdite di benzina.
Una situazione che, seppur rara, può portare a rischio incendio. Al 17 giugno 2025 risultano 11 casi documentati di incendio collegati a questo difetto. Da qui la decisione di Stellantis di intervenire subito con una campagna di richiamo preventiva.

 

I modelli interessati

La lista delle auto coinvolte è lunga e copre un’ampia gamma di marchi e segmenti. Tra i modelli più significativi per il mercato italiano spiccano:

  • Fiat Grande Panda e Fiat 600, prodotte tra il 9 febbraio 2024 e il 17 maggio 2025.

  • Alfa Romeo Junior, in produzione dall’11 luglio 2024 al 22 aprile 2025.

  • Lancia Ypsilon, costruita tra il 18 marzo 2024 e il 22 aprile 2025.

Accanto a loro, risultano interessati anche numerosi altri modelli dei marchi del gruppo:

  • Peugeot: 208, 2008, 308, 3008, 408, 5008 (26 ottobre 2022 – 24 aprile 2025).

  • Opel: Astra L, Frontera, Grandland V2, Grandland X, Mokka (4 novembre 2022 – 24 aprile 2025).

  • Citroën: C3, C4, C4X, C5, C5 Aircross, C5X, Basalto (27 ottobre 2022 – 21 maggio 2025).

  • DS: DS3 e DS4 (27 ottobre 2022 – 13 maggio 2025). Continua a leggere questo articolo su www.motoriedintorni.com









