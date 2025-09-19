Sezioni
Politica

» Casta e sprechi
19/09/2025 10:04:00

I redditi dei deputati regionali. Ecco chi è il più ricco in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/i-redditi-dei-deputati-regionali-ecco-chi-e-il-piu-ricco-in-sicilia-450.jpg

È il forzista Salvo Tomarchio, 33 anni, il deputato regionale più “ricco” dell’Assemblea Regionale Siciliana. Con 414.404 euro di reddito annuo dichiarato, Tomarchio supera anche Cateno De Luca (Sud chiama Nord), secondo in classifica con 302.941 euro, e Nicola D’Agostino (Forza Italia), terzo con 229.782 euro.

Completano la top ten: Calogero Leanza (Pd, 173.688 euro), Renato Schifani, presidente della Regione (128.558 euro), Gianfranco Miccichè (Grande Sicilia, 156.992 euro), Stefano Pellegrino (Forza Italia, 137.642 euro, primo tra i trapanesi), Gaspare Vitrano (135.952 euro), Antonio De Luca (M5S, 131.686 euro), e Carlo Gilistro (M5S, 129.190 euro).

 

Sul fondo della classifica troviamo invece Roberta Schillaci (M5S), con 72.082 euro, Giusi Savarino (FdI) con 72.476 euro, e Carlo Auteri (FdI), ultimo con 71.682 euro.

I dati, relativi all’anno d’imposta 2023, sono stati pubblicati dall’Ars e riflettono la notevole eterogeneità delle posizioni reddituali, tra liberi professionisti, imprenditori, ex assessori e docenti universitari oggi seduti all’Assemblea siciliana.









