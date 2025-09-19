Sezioni
Economia

» Aeroporto di Trapani
19/09/2025 11:22:00

Il ritorno della base Ryanair a Trapani, altre indiscrezioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/il-ritorno-della-base-ryanair-a-trapani-altre-indiscrezioni-450.jpg

La base Ryanair a Trapani-Birgi si prepara a riaprire da gennaio 2026. La compagnia irlandese ha già programmato un operativo che prevede la presenza di un aeromobile basato nello scalo, con partenze quotidiane.

Secondo le prime indiscrezioni, pubblicate dalla ben informata pagina social "Sicilia in Volo" l’aereo garantirà:

  • 3 partenze nei giorni di lunedì, giovedì, sabato e domenica;
  • 2 partenze il venerdì;
  • 1 partenza il martedì e il mercoledì.

Le destinazioni già visibili online sono Venezia, Torino, Bergamo, Bologna, Londra e Pescara.
Un aeromobile basato può effettuare fino a 4 tratte al giorno, ma l’operativo sarà arricchito anche dai voli in transito da altre basi Ryanair.

La riapertura coincide con l’entrata in vigore della misura varata dalla Regione Siciliana sull’azzeramento dell’addizionale comunale sui biglietti aerei, provvedimento richiesto dalla compagnia come condizione per rafforzare i collegamenti in Sicilia.









