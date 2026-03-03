Trapani Birgi si rinnova: ingresso ammodernato e tre aree food nel terminal

03/03/2026 14:46:00

Trapani Birgi cambia volto. E lo fa partendo dall’ingresso, il primo impatto per chi arriva e l’ultimo ricordo per chi parte. Spazi ristrutturati, ambienti più funzionali, un’immagine più moderna: lo scalo trapanese prosegue nel percorso di trasformazione avviato negli ultimi anni.

Non solo estetica, ma servizi. Perché in un aeroporto che cresce nei numeri e nelle rotte, anche l’accoglienza deve stare al passo.

Ingresso rinnovato: più funzionale e moderno

L’intervento ha riguardato l’area di accesso al terminal, con un restyling pensato per migliorare la fruibilità degli spazi e offrire un ambiente più curato ai passeggeri.

Un’operazione che rientra in una strategia più ampia di ammodernamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dello scalo come porta della Sicilia occidentale.

Tre aree food nella zona partenze

Novità anche per chi aspetta il volo. Da questa mattina sono operative due nuove aree food nella zona partenze.

Si passa così da una a tre aree dedicate alla ristorazione, con maggiore scelta e più comfort per i viaggiatori.

Un potenziamento che punta a rendere più piacevole il tempo trascorso in aeroporto, in linea con gli standard degli scali in espansione.

Ombra: “La crescita non si ferma”

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, sottolinea come gli interventi siano il frutto di una programmazione costante da parte del management e del Consiglio di amministrazione.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: migliorare i servizi, affinare le strategie di sviluppo e creare valore per i passeggeri e per il territorio.

Trapani Birgi continua dunque a investire su infrastrutture e qualità dell’offerta. Perché ogni viaggio comincia da qui. E sempre più spesso, anche il turismo della Sicilia occidentale.



