Più voli a Birgi. Ombra rilancia: “Obiettivo 2 milioni di passeggeri. Ma i Comuni..."
Un secondo aereo basato a Trapani-Birgi, 24 rotte complessive e 6 nuove destinazioni. Ryanair rilancia sullo scalo trapanese, ma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, guarda già oltre: “Aggiungere un aereo non è un risultato banale, lo inseguivamo da quando sono tornato alla presidenza. Ma non sono ancora soddisfatto: il mio obiettivo è raggiungere i 2 milioni di passeggeri l’anno”.
Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, parla di “operativo estivo 2026 da record per Trapani-Marsala”, sottolineando che il rafforzamento della base è “un risultato diretto della decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale municipale negli aeroporti siciliani più piccoli”.
Secondo Francioni, con 2 aeromobili e 24 rotte, l’operativo “supporterà oltre 960 posti di lavoro locali e 1,2 milioni di passeggeri annuali, migliorando la connettività, il turismo e l’occupazione alle tariffe più basse d’Europa”.
La compagnia ha inoltre invitato la Regione a fare un passo ulteriore: “Eliminare questa tassa anti-crescita in tutti gli aeroporti siciliani, inclusi Palermo e Catania, permetterebbe di sbloccare ancora più crescita”.
Addizionale comunale: cosa cambia davvero
La crescita di Birgi è legata alla cancellazione dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco negli scali sotto i 5 milioni di passeggeri annui. Non si tratta però di una vera abolizione: l’addizionale – oggi pari a 6,50 euro per passeggero nella maggior parte degli aeroporti italiani – resta, ma è la Regione Siciliana a farsene carico, versando allo Stato circa 6,17 milioni di euro l’anno.
Una scelta politica che ha reso lo scalo più competitivo e ha favorito l’investimento di Ryanair.
Ombra: “Il territorio deve integrarsi di più”
Accanto ai numeri positivi, Ombra lancia però un messaggio chiaro al territorio. “La missione più difficile è fare il predicatore sull’importanza che riveste questo scalo per il territorio. Avere un aeroporto è importante solo se si sa sfruttare”.
Il presidente di Airgest insiste sul tema dei collegamenti a terra: “Per andare da Marsala ad Alcamo c’è solo un bus al giorno”. Una criticità che rischia di frenare la crescita. “Senza infrastrutture adeguate e senza una maggiore integrazione tra amministrazioni, ogni sforzo rischia di essere vano”.
Il 16 marzo è stata convocata una riunione con i Comuni per promuovere la stagione estiva con una linea guida condivisa.
Nel frattempo, Airgest annuncia anche il restyling dello scalo: “Otto cantieri entro fine anno, per 13,8 milioni di euro di investimenti. Non è un lavoro semplice, ma è un passaggio fondamentale”.
Birgi accelera, dunque. Ma per Ombra la vera sfida non è solo portare aerei. È far sì che il territorio sia pronto a sostenerli.
I vini della Riserva dello Stagnone sul Roof del Festival più seguito d'Italia. La cantina marsalese è partner ufficiale dell'area food firmata da Gambero Rosso, dal 22 al 28 febbraio.
La Sicilia arriva al Festival...
Trapani mette il turbo.Birgi si prepara alla migliore stagione estiva della sua storia.Un secondo aereo basato stabilmente, 24 rotte complessive e un investimento da 200 milioni di dollari.L’obiettivo è chiaro: superare 1,2 milioni di...
Principianti, appassionati e chi vuole valorizzare gli scatti fatti con lo smartphone: il percorso formativo guidato da Giovanni Giattino è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici. Imparare a fotografare non...
Un secondo aereo basato a Trapani-Birgi, 24 rotte complessive e 6 nuove destinazioni. Ryanair rilancia sullo scalo trapanese, ma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, guarda già oltre: “Aggiungere un aereo non è un risultato...