Cronaca

» Incidenti
19/09/2025 10:17:00

Marsala: scontro nella galleria dello scorrimento veloce. Auto si ribalta, c'è un ferito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-09-2025/marsala-scontro-nella-galleria-dello-scorrimento-veloce-auto-si-ribalta-c-e-un-ferito-450.png

Un brutto incidente si è verificato questa mattina all'interno della galleria "Santi Filippo e Giacomo" dello scorrimento veloce Marsala-Birgi. 

 

Un automobilista, che con la sua auto guidava in direzione Marsala è rimasto senza benzina all'interno del tunnel. L'uomo ha fermato l'auto ai margini della carreggiata e una volta sceso si è incamminato per uscire dalla galleria e andare alla vicina stazione di rifornimento. 

 

E' riuscito a fare appena qualche passo, quando un'altra auto che proveniva da Trapani ha travolto la sua vettura e si è cappottata. L'uomo al volante è rimasto ferito, non in maniera grave. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e  i vigili urbani di Marsala. 

 

Attualmente il traffico allo scorrimento veloce è rallentato per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata.

 

Ricordiamo che in questa galleria il 16 Luglio 2021 è stato istituito il senso unico di marcia alternato, regolato da semaforo, e che per metterla in sicurezza è stato fatto un preventivo di 15milioni di euro.  Ma da più di quattro non si sa nulla, se e quando un giorno verrà sistemata.









