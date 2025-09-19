Marsala: scontro nella galleria dello scorrimento veloce. Auto si ribalta, c'è un ferito

19/09/2025 10:17:00

Un brutto incidente si è verificato questa mattina all'interno della galleria "Santi Filippo e Giacomo" dello scorrimento veloce Marsala-Birgi.

Un automobilista, che con la sua auto guidava in direzione Marsala è rimasto senza benzina all'interno del tunnel. L'uomo ha fermato l'auto ai margini della carreggiata e una volta sceso si è incamminato per uscire dalla galleria e andare alla vicina stazione di rifornimento.

E' riuscito a fare appena qualche passo, quando un'altra auto che proveniva da Trapani ha travolto la sua vettura e si è cappottata. L'uomo al volante è rimasto ferito, non in maniera grave. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e i vigili urbani di Marsala.

Attualmente il traffico allo scorrimento veloce è rallentato per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata.

Ricordiamo che in questa galleria il 16 Luglio 2021 è stato istituito il senso unico di marcia alternato, regolato da semaforo, e che per metterla in sicurezza è stato fatto un preventivo di 15milioni di euro. Ma da più di quattro non si sa nulla, se e quando un giorno verrà sistemata.



