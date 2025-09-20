Pozzi di Bresciana accesi, ma a Trapani l’acqua continua a non bastare

20/09/2025 06:00:00

I pozzi di Bresciana funzionano tutti, ma l’acqua a Trapani non arriva in quantità sufficiente. È quanto ha scoperto una delegazione del comitato spontaneo “L’acqua è un diritto di tutti”, che nei giorni scorsi ha visitato le stazioni di pompaggio di Campobello di Mazara insieme ai tecnici comunali e al dirigente dei servizi pubblici, Orazio Amenta.

Il sopralluogo ha chiarito alcuni dubbi: i pozzi sono regolarmente in funzione, compresi quelli che si pensava fossero inattivi. “Dall’esterno non si sente alcun rumore – spiega il comitato – ma dentro le cabine i sistemi sono accesi e operativi. I tubi che avevamo segnalato come scollegati erano in realtà scarichi, non condotte di mandata”.

I numeri parlano chiaro: dal serbatoio di Bresciana escono 284 litri al secondo, frutto dei 17 pozzi attivi (circa 15 litri/secondo ciascuno) e dei 25 litri forniti da Siciliacque, che passano comunque dal serbatoio prima di essere conteggiati. Un solo pozzo produce meno della media, ma il sistema nel complesso è in esercizio.

La criticità principale resta nelle perdite: circa 20 litri al secondo si disperdono lungo la condotta che porta al partitore di Favignana, primo snodo della rete da cui Siciliacque preleva l’acqua destinata all’isola. Altri 5 litri al secondo vanno persi dal serbatoio di testata.

Amenta annuncia che le riparazioni partiranno già la prossima settimana, con interventi coordinati con Enel. “Il dialogo con i cittadini è importante – dice –. Anche se solo lo 0,9% delle utenze ha problemi di erogazione, concentrati nel centro storico, per noi ogni famiglia senz’acqua resta un problema serio. In alcuni casi eclatanti faremo anche sondaggi ispettivi per capire cosa impedisce la corretta distribuzione”.

Una novità positiva riguarda il telecontrollo: da quattro mesi i pozzi sono monitorati da un sistema che invia avvisi automatici in caso di guasti, riducendo i tempi di fermo. Inoltre, un nuovo pozzo gemello è in fase di spurgo e sarà attivato nei prossimi giorni, aggiungendo altri 16 litri al secondo. È stato inoltre avviato un finanziamento per installare nuovi misuratori lungo la rete, così da avere un controllo indipendente e trasparente su eventuali prelievi irregolari.

Il comitato, però, non nasconde la propria preoccupazione: “Paradossalmente avremmo preferito trovare qualche pozzo spento: avremmo avuto una spiegazione chiara. Invece tutti i pozzi funzionano, ma l’acqua non arriva comunque nelle case. Questo è ciò che ci preoccupa di più”.

Resta infine l’amarezza per il degrado ambientale dell’area, tra rifiuti e strutture trascurate, che contrasta con l’importanza strategica di Bresciana, cuore dell’approvvigionamento idrico di Trapani.

Schema portata attuale

17 pozzi attivi → circa 255 l/s

→ 1 pozzo sotto media → -5/6 l/s

→ Siciliacque → 25 l/s (conteggiati a Bresciana)

→ Totale → 284,68 l/s

Schema criticità

Perdita serbatoio testata → 5 l/s

→ Perdita condotta verso Favignana → 20 l/s

→ Percentuale utenze con problemi → 0,9% (0,5% popolazione, centro storico)



