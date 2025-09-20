Dal Cous Cous Fest a Le Vie dei Tesori: gli eventi del 20 e 21 settembre in provincia

20/09/2025 06:00:00

Il terzo weekend di settembre porta con sé un cartellone fitto di appuntamenti in tutta la provincia di Trapani: dall’arte ai libri, dalla musica alla storia, senza dimenticare il gusto e la solidarietà.

LE VIE DEI TESORI - Torna il festival Le Vie dei Tesori nel Trapanese: da sabato 20 settembre a domenica 5 ottobre 2025, per tre weekend, Trapani, Mazara del Vallo e Alcamo aprono le porte a luoghi solitamente chiusi al pubblico, visitabili con un unico coupon. Il programma trapanese propone tra le novità l’apertura dell’aeroporto militare di Birgi (20 settembre e 4 ottobre), visite in Piper lungo la “via del sale”, dimore storiche come Villa Immacolatella, Villino Nasi e Torre di Ligny, oltre a chiese, musei e palazzi istituzionali. Ad Alcamo, tra centro storico e natura, si sale sulla cupola della Matrice, si visitano chiese e conventi, il castello dei Conti di Modica, il Museo dell’Arma dei Carabinieri e il singolare Museo degli strumenti musicali di Fausto Cannone. Previsti trekking nei vigneti, visite alle tonnare, attività green e sportive come pilates in spiaggia, SUP e canottaggio con il campione Leo Vasile, oltre a escursioni in e-bike fino al Monte Bonifato. Mazara del Vallo propone un itinerario che spazia dagli scavi medievali e i gioielli arabo-normanni fino al barocco del Museo Diocesano, con la novità del monumento funebre di Montaperto di Domenico Gagini, appena restaurato. Tra le tappe anche biblioteche trecentesche, cripte, il Teatro Garibaldi, laboratori d’arte e la riserva di Lago Preola e Gorghi Tondi. Non mancano degustazioni di vini locali e cooking lesson con lo chef Paolo Austero. I coupon sono disponibili online su www.leviedeitesori.it o negli infopoint: 18 euro per 10 visite, 10 euro per 4 visite, 3 euro per singoli ingressi; esperienze e passeggiate hanno tariffe dedicate. Il festival, sostenuto da UniCredit e inserito nel calendario regionale degli eventi di richiamo turistico, proseguirà poi a ottobre in altre città siciliane, tra cui Marsala, Sciacca, Ragusa, Catania e Palermo.

SAN VITO LO CAPO - A San Vito Lo Capo entra nel vivo la 28ª edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che fino al 28 settembre trasforma il borgo trapanese in una capitale del gusto e della musica. Sabato 20 settembre il programma si apre nel pomeriggio con le nuove sfide del Campionato italiano di cous cous Conad, in scena a partire dalle ore 18 sotto la tensostruttura allestita in piazza Santuario. Qui chef e food creator si contenderanno l’accesso alla finale con ricette originali valutate da una giuria tecnica e dal pubblico. Dalle ore 12 fino a mezzanotte saranno attive le Case del Cous Cous: i punti di degustazione sparsi nel centro cittadino, dove assaggiare oltre 20 varianti, dal cous cous sanvitese a base di pesce alle ricette marocchine, tunisine e ivoriane, comprese opzioni vegetariane e senza glutine. Alla stessa ora, lungo il lungomare e nel cuore del paese, apre l’Expo Village, un grande mercato a cielo aperto dedicato all’artigianato e alle eccellenze agroalimentari mediterranee. Domenica 21 settembre la giornata ripropone lo stesso calendario: dalle 12 a mezzanotte degustazioni e visite all’Expo Village, mentre dalle 18 in piazza Santuario proseguiranno le sfide del campionato per selezionare i finalisti che si contenderanno il titolo nazionale. La serata si chiuderà, come da tradizione, sul palco allestito in spiaggia con il Cous Cous Live Show, concerto gratuito in programma dalle 22:30 che richiamerà il grande pubblico sul litorale di San Vito. Il Cous Cous Fest è organizzato dall’agenzia Feedback con il Comune di San Vito Lo Capo, con il sostegno della Regione Siciliana e di sponsor privati. tp24.it e Rmc101 sono media partner della manifestazione.

MARSALA - Il 20 e 21 settembre Marsala ospita la quinta edizione de Il Mare Colore dei Libri, festival dell’editoria e della lettura che si terrà al Museo Archeologico Regionale Lilibeo – Baglio Anselmi e nel Parco Archeologico. In programma presentazioni di libri, incontri con autori, spazi per editori indipendenti e associazioni culturali, un’area kids con laboratori per i più piccoli, momenti di relax e passeggiate guidate tra le aree archeologiche. Durante le due giornate sarà possibile visitare gratuitamente anche il Museo del Baglio Anselmi. L’ingresso è libero. Programma completo e aggiornamenti alla pagina facebook.com/ilmarecoloredeilibri ALCAMO - Sabato 20 settembre il quartiere Maria Ausiliatrice di Alcamo ospita una nuova giornata di Urban Sunrise, progetto di rigenerazione urbana e sociale aperto a tutti e gratuito.Il programma prevede alle 16.00 un free walking tour nel quartiere e alle 17.30 il “cerchio di comunità” con gli artisti Igor Scalisi Palminteri, Tellas, 2Bleene e Yuda. Alle 19.00 spazio alla musica con Cruzito, tra hip hop, dancehall e reggaeton, mentre alle 20.00 si conclude con una cena sociale. ERICE - La decima edizione della Festa Federicina anima Erice nel weekend del 20 e 21 settembre, trasformando il borgo medievale in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sabato 20 settembre il centro storico si riempirà di parate, spettacoli di falconeria, accampamenti militari e botteghe artigiane che ricreano la vita quotidiana del Medioevo. Alle 21.30 appuntamento con la Notte Federicina, spettacolo serale tra tamburi, danze e duelli cavallereschi che accompagna il ritorno simbolico di Re Federico III e della regina.Domenica 21 settembre la manifestazione culminerà con il grande corteo storico: oltre duecento figuranti da tutta la Sicilia sfileranno per le vie del borgo. In serata, davanti al Real Duomo, spettacolo finale con fuochi pirotecnici diurni. La partecipazione è libera e gratuita.

MAZARA DEL VALLO - Al centro culturale Lauraurbana fino a domenica 21 settembre la seconda edizione di Cumulè, festival promosso dal gruppo civico Partecipazione Politica. In programma sei talk con ospiti dal mondo politico e sociale, una performance teatrale e due concerti. Previsti anche momenti di convivialità con lo street food dell’Osteria Sapordivino. L’evento è autofinanziato e aperto al sostegno del pubblico.

PROVINCIA DI TRAPANI - Domenica 21 settembre, in occasione del 35° anniversario dell’uccisione del giudice Rosario Livatino, l’Asp di Trapani organizza un Open Day dedicato alla donazione di sangue e plasma. I cittadini potranno recarsi presso le unità di Medicina Trasfusionale degli ospedali Sant’Antonio Abate di Trapani e “Paolo Borsellino” di Marsala, oltre che nelle sezioni Avis di Mazara, Marsala, Campobello, Gibellina, Calatafimi, Salaparuta, Salemi, Valderice, Trapani, Partanna, Santa Ninfa, Paceco, Castelvetrano e alla Fidas di Alcamo. L’iniziativa, dal titolo “Dalla memoria all’impegno: la cultura al dono nelle nuove generazioni”, rientra tra le tre giornate regionali per la donazione istituite in ricordo delle vittime di mafia. L’ingresso è libero.

MARSALA - Proseguono i festeggiamenti in onore di San Matteo, patrono della storica parrocchia cittadina. Sabato 20 settembre, dalle ore 20.00, il giardino della chiesa ospiterà la quarta edizione della serata conviviale: musica e animazione con i dj Andryx e Marco Carducci, cena curata dall’Oasi bar (riservata a chi ha acquistato il ticket entro il 16 settembre), mentre l’area resterà aperta a tutti per vivere un momento di festa collettiva. Domenica 21 settembre, giorno della solennità di San Matteo, alle 11.00 verrà celebrata la Messa con la partecipazione della Guardia di Finanza. Nel pomeriggio, alle 18.30, il parroco presiederà la Celebrazione Eucaristica conclusiva, con il conferimento del mandato agli operatori pastorali e la consegna di una copia del Vangelo di Matteo ai fedeli, come segno di guida spirituale per il nuovo anno.



