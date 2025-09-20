Scontro tra due auto sulla statale 118: muore un uomo di 72 anni

20/09/2025 12:41:00

Ancora morti sulle strade siciliane. Questa mattina ad Agrigento, lungo la Statale 118, un uomo di 72 anni, Francesco Rizzo Zangali, ha perso la vita in seguito a un violentissimo scontro con un’altra vettura. L’incidente è avvenuto poco dopo la galleria Spinasanta, nel territorio della storica città dei templi.

Zangali, che viaggiava a bordo di una Fiat Seicento con la moglie accanto, ha improvvisamente impattato con una Audi A3. L’urto è stato così violento che non c’è stato nulla da fare per il pensionato, nonostante l'immediato intervento del personale medico. I tentativi di rianimarlo sul posto, purtroppo, sono stati vani.

La moglie del 72enne, insieme al conducente dell’Audi, è rimasta ferita e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Le loro condizioni, sebbene gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente due ambulanze del 118, i vigili del fuoco, la polizia della Sezione Volanti e le squadre dell’Anas. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato allo scontro, mentre le autorità locali stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Un’altra vittima sulle strade siciliane, che ancora una volta solleva il tema della sicurezza stradale sull’isola, già da tempo al centro di preoccupazioni per il numero elevato di incidenti mortali.



