A Castelvetrano, Salvatore di Benedetto è il nuovo rappresentante del M5S

20/09/2025 12:10:00

Salvatore Di Benedetto è il nuovo rappresentante del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, eletto ieri nell’assemblea del relativo gruppo territoriale.

“Ringrazio gli iscritti per la fiducia accordatami – ha commentato Di Benedetto - Vogliamo voltare pagina e ridare al M5S di Castelvetrano la giusta collocazione che merita, per dare un concreto contributo alla città. Ci attende un compito gravoso: rilanciare i valori del Movimento, da diffondere e attuare rispetto a un quadro nazionale e internazionale che oggi va attenzionato come non mai”.

Da coordinatore provinciale del M5S, Patrick Cirrincione, ha rivolto un sentito ringraziamento a Sara Chiodo per il lavoro svolto fino ad oggi, augurando al gruppo territoriale di raggiungere, sotto la nuova guida, gli obiettivi prefissati.

A conferma della vicinanza e del sostegno della comunità pentastellata a livello provinciale e regionale, sono giunti al nuovo rappresentante i messaggi augurali dalla consigliera provinciale M5S Laura Barone, dall’onorevole regionale M5S Cristina Ciminnisi e dal coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola.



