Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Partiti e movimenti
20/09/2025 12:10:00

A Castelvetrano, Salvatore di Benedetto è il nuovo rappresentante del M5S

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/a-castelvetrano-salvatore-di-benedetto-e-il-nuovo-rappresentante-del-m5s-450.jpg

 Salvatore Di Benedetto è il nuovo rappresentante del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano, eletto ieri nell’assemblea del relativo gruppo territoriale.

Ringrazio gli iscritti per la fiducia accordatami – ha commentato Di Benedetto - Vogliamo voltare pagina e ridare al M5S di Castelvetrano la giusta collocazione che merita, per dare un concreto contributo alla città. Ci attende un compito gravoso: rilanciare i valori del Movimento, da diffondere e attuare rispetto a un quadro nazionale e internazionale che oggi va attenzionato come non mai”.

Da coordinatore provinciale del M5S, Patrick Cirrincione, ha rivolto un sentito ringraziamento a Sara Chiodo per il lavoro svolto fino ad oggi, augurando al gruppo territoriale di raggiungere, sotto la nuova guida, gli obiettivi prefissati.

A conferma della vicinanza e del sostegno della comunità pentastellata a livello provinciale e regionale, sono giunti al nuovo rappresentante i messaggi augurali dalla consigliera provinciale M5S Laura Barone, dall’onorevole regionale M5S Cristina Ciminnisi e dal coordinatore regionale M5S Nuccio Di Paola.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston