Economia
21/09/2025 06:00:00

La Sicilia, lo sviluppo e i dazi. Parla Gaetano Vecchio (Confindustria)

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-09-2025/vecchio-450.jpg

Parla Gaetano Vecchio, Presidente di Confindustria Sicilia: sfide e le opportunità che l'economia siciliana deve affrontare oggi e in futuro.

Durante l'intervista, realizzata da VHOPE, vengono stati toccati diversi temi cruciali, evidenziando il ruolo proattivo di Confindustria Sicilia come motore di sviluppo e supporto per le aziende del territorio.

Tra i punti salienti dell'intervista:

  • Il ruolo di Confindustria: Il Presidente Vecchio ha illustrato l'impegno dell'associazione nel promuovere e valorizzare il ruolo delle imprese siciliane, sostenendole nella crescita e nella competitività.
  • Supporto all'internazionalizzazione: Si è parlato delle strategie messe in atto per supportare le aziende siciliane a esplorare e consolidarsi sui mercati internazionali, superando le barriere e sfruttando le nuove opportunità globali.
  • Ostacoli allo sviluppo: L'intervista ha affrontato con franchezza le principali problematiche che frenano la crescita, come la burocrazia, le infrastrutture carenti e la difficoltà nell'accesso al credito.
  • Dazi americani: Una sezione importante è stata dedicata all'impatto dei dazi americani sull'export italiano e, in particolare, su quello siciliano, analizzando le preoccupazioni e le possibili contromisure.
  • PNRR e investimenti: Il Presidente ha espresso le aspettative di Confindustria in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottolineando l'importanza di investimenti mirati per modernizzare il tessuto industriale e sociale dell'isola.
  • Prospettive future: Le aspettative di Confindustria per il futuro dell'economia siciliana sono state al centro della discussione, con un focus sulla necessità di un approccio strategico e di lungo termine.
  • Giovani e industria, Cultura dell'industria: L'intervista ha messo in luce anche il divario tra i giovani e il mondo del lavoro industriale, ribadendo l'urgenza di investire nella formazione e promuovere una cultura dell'impresa che possa attrarre e trattenere i talenti in Sicilia.


 



