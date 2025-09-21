La Sicilia, lo sviluppo e i dazi. Parla Gaetano Vecchio (Confindustria)
Parla Gaetano Vecchio, Presidente di Confindustria Sicilia: sfide e le opportunità che l'economia siciliana deve affrontare oggi e in futuro.
Durante l'intervista, realizzata da VHOPE, vengono stati toccati diversi temi cruciali, evidenziando il ruolo proattivo di Confindustria Sicilia come motore di sviluppo e supporto per le aziende del territorio.
Tra i punti salienti dell'intervista:
Il ruolo di Confindustria: Il Presidente Vecchio ha illustrato l'impegno dell'associazione nel promuovere e valorizzare il ruolo delle imprese siciliane, sostenendole nella crescita e nella competitività.
Supporto all'internazionalizzazione: Si è parlato delle strategie messe in atto per supportare le aziende siciliane a esplorare e consolidarsi sui mercati internazionali, superando le barriere e sfruttando le nuove opportunità globali.
Ostacoli allo sviluppo: L'intervista ha affrontato con franchezza le principali problematiche che frenano la crescita, come la burocrazia, le infrastrutture carenti e la difficoltà nell'accesso al credito.
Dazi americani: Una sezione importante è stata dedicata all'impatto dei dazi americani sull'export italiano e, in particolare, su quello siciliano, analizzando le preoccupazioni e le possibili contromisure.
PNRR e investimenti: Il Presidente ha espresso le aspettative di Confindustria in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sottolineando l'importanza di investimenti mirati per modernizzare il tessuto industriale e sociale dell'isola.
Prospettive future: Le aspettative di Confindustria per il futuro dell'economia siciliana sono state al centro della discussione, con un focus sulla necessità di un approccio strategico e di lungo termine.
Giovani e industria, Cultura dell'industria: L'intervista ha messo in luce anche il divario tra i giovani e il mondo del lavoro industriale, ribadendo l'urgenza di investire nella formazione e promuovere una cultura dell'impresa che possa attrarre e trattenere i talenti in Sicilia.
