Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
22/09/2025 12:09:00

L'enorme cava nascosta scoperta a Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/l-enorme-cava-nascosta-scoperta-a-mazara-450.jpg

A Mazara del Vallo, a pochi passi dalla costa rocciosa della zona dei Gorghi Tondi, è venuto alla luce un affascinante frammento di storia dimenticata: una vasta cava sotterranea di oltre 3000 metri quadrati, scavata secoli fa nell’arenaria tufacea e rimasta nascosta fino ad oggi.

 

A fare la scoperta è stato un gruppo di appassionati – Giorgio Comerio, Davide Corona, Maria Giammarinaro e Matteo Tumbiolo – che durante un’indagine esplorativa ha rilevato l’esistenza di un articolato sistema ipogeo, testimonianza di un’antichissima attività estrattiva.

La cava, accessibile tramite pozzi verticali scavati direttamente nella roccia, presenta lunghissime gallerie e grandi pilastri (i cosiddetti pileri) lasciati a sostegno delle volte, a dimostrazione della rilevanza e della complessità del sito. Un vero e proprio “cantiere di pietra” che racconta la fatica dei cavatori e le antiche tecniche di estrazione.

«Abbiamo rilevato numerose nicchie scavate per ospitare le lucerne a olio – spiegano i ricercatori – e sulle pareti si leggono ancora i segni di nerofumo lasciati dalla fiamma. Ci sono anche incisioni rupestri, probabilmente usate per segnare il passare del tempo o delimitare le aree di scavo».

 

Come in altre località del Meridione, queste cave non solo fornivano materiali preziosi per l’edilizia – dai blocchi per i templi ai mattoni delle case – ma hanno anche modellato il paesaggio urbano e rurale. La sciara, il terreno arido e pietroso tipico delle aree calcaree, ne è spesso il segno visibile in superficie.

Il sito scoperto, al momento non segnalato e fuori dai percorsi turistici, rappresenta un patrimonio culturale e paesaggistico da valorizzare. Non è solo un luogo della memoria, ma anche una straordinaria opportunità di riscoperta storica e identitaria per la città di Mazara del Vallo.

«Questa cava abbandonata – aggiungono gli esploratori – racconta come l’uomo, con fatica e ingegno, abbia trasformato il territorio nel corso dei secoli. È un patrimonio che non può più restare nascosto».



Cronaca | 2025-09-22 12:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/1758523925-0-l-enorme-cava-nascosta-scoperta-a-mazara.jpg

L'enorme cava nascosta scoperta a Mazara

A Mazara del Vallo, a pochi passi dalla costa rocciosa della zona dei Gorghi Tondi, è venuto alla luce un affascinante frammento di storia dimenticata: una vasta cava sotterranea di oltre 3000 metri quadrati, scavata secoli fa...







Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston