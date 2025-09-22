Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
22/09/2025 09:44:00

Perde la vita in un incidente dieci anni dopo il fratello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/perde-la-vita-in-un-incidente-dieci-anni-dopo-il-fratello-450.jpg

Agrigento piange la morte di Marco Chiaramonti, istruttore di tennis di 50 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale. L’uomo, molto conosciuto in città per la sua attività sportiva e il suo carattere solare, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con il suo scooter.

La notizia ha destato profonda commozione, soprattutto perché la famiglia Chiaramonti era già stata colpita da un dolore analogo dieci anni fa, quando il fratello Gabriele morì in circostanze simili.

 

Marco era una figura di riferimento non solo per il Circolo del Tennis di Agrigento, ma anche per la comunità cittadina. Colonne di articoli e decine di messaggi sui social raccontano in queste ore il ricordo di un uomo appassionato, disponibile e sempre pronto a dare una mano, dentro e fuori dal campo.

Il sindaco Francesco Miccichè ha espresso il cordoglio della città proclamando il lutto cittadino: «Marco era un esempio di generosità ed entusiasmo, un punto di riferimento per tanti giovani».

Anche dal Circolo Tennis arrivano parole di dolore: «Perdiamo non solo un maestro, ma un amico e un motore instancabile delle nostre attività», ha dichiarato la presidente Lucia La Marca.

 

 

 

Numerosi i messaggi arrivati anche dai colleghi e dagli allievi, che ricordano Marco come un insegnante preparato, ma soprattutto come una persona capace di trasmettere energia positiva e valori umani.

 

La tragedia ha scosso profondamente la comunità agrigentina, che si stringe attorno alla famiglia Chiaramonti, già segnata da un destino crudele. Intanto, la magistratura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston