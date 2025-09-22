Perde la vita in un incidente dieci anni dopo il fratello

22/09/2025 09:44:00

Agrigento piange la morte di Marco Chiaramonti, istruttore di tennis di 50 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale. L’uomo, molto conosciuto in città per la sua attività sportiva e il suo carattere solare, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con il suo scooter.

La notizia ha destato profonda commozione, soprattutto perché la famiglia Chiaramonti era già stata colpita da un dolore analogo dieci anni fa, quando il fratello Gabriele morì in circostanze simili.

Marco era una figura di riferimento non solo per il Circolo del Tennis di Agrigento, ma anche per la comunità cittadina. Colonne di articoli e decine di messaggi sui social raccontano in queste ore il ricordo di un uomo appassionato, disponibile e sempre pronto a dare una mano, dentro e fuori dal campo.

Il sindaco Francesco Miccichè ha espresso il cordoglio della città proclamando il lutto cittadino: «Marco era un esempio di generosità ed entusiasmo, un punto di riferimento per tanti giovani».

Anche dal Circolo Tennis arrivano parole di dolore: «Perdiamo non solo un maestro, ma un amico e un motore instancabile delle nostre attività», ha dichiarato la presidente Lucia La Marca.

Numerosi i messaggi arrivati anche dai colleghi e dagli allievi, che ricordano Marco come un insegnante preparato, ma soprattutto come una persona capace di trasmettere energia positiva e valori umani.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità agrigentina, che si stringe attorno alla famiglia Chiaramonti, già segnata da un destino crudele. Intanto, la magistratura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.



