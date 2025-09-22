A Custonaci al via il progetto di agricoltura sostenibile la "Banca della Terra"

22/09/2025 02:00:00

Parte ufficialmente a Custonaci la «Banca della Terra», progetto che mira a recuperare e valorizzare terreni agricoli pubblici incolti o abbandonati, restituendoli a nuova vita grazie all’impegno di giovani imprenditori.

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea ha concesso la gestione di alcuni appezzamenti appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, situati in contrada Azzarola - Monte Sparacio. Ad aggiudicarsi i terreni, attraverso bando pubblico, è stata una giovane azienda agricola, la Demetra Srl, che avvierà attività produttive legate all’agricoltura sostenibile e alle coltivazioni biologiche.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche di sostegno al settore primario, con obiettivi chiari: favorire il ricambio generazionale in agricoltura, rafforzare le opportunità di lavoro nelle aree rurali, valorizzare la biodiversità e riportare a uso produttivo i terreni di proprietà pubblica.

«L’Amministrazione comunale di Custonaci – afferma il sindaco Fabrizio Fonte – è ben felice di poter annoverare questa nuova attività imprenditoriale sul proprio territorio. Si tratta di un importante investimento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agricolo, che in Sicilia è espressione di una biodiversità straordinaria coltivata in millenni di storia».

Il primo cittadino ha sottolineato anche l’aspetto culturale e turistico del progetto: «Il recupero delle nostre campagne significa anche diffondere una cultura della lavorazione della terra rispettosa dell’ambiente e degli equilibri naturali. In collaborazione con i gestori dei terreni – aggiunge Fonte – sarà possibile attivare attività laboratoriali e tour naturalistici dedicati ai visitatori, per far conoscere le pratiche agricole tradizionali e le produzioni tipiche del territorio».

Secondo quanto anticipato dai responsabili della Demetra Srl, al centro del progetto ci saranno iniziative legate all’agricoltura biologica, con un forte orientamento alla sostenibilità ambientale e alla promozione delle eccellenze locali.

Con l’avvio della «Banca della Terra» a Custonaci, il territorio si conferma così un laboratorio di buone pratiche per il recupero e la valorizzazione delle risorse rurali, con lo sguardo rivolto al futuro delle nuove generazioni.



