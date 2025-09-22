Sezioni
Cultura

» Sociale
22/09/2025 14:00:00

L’UNICEF di Trapani lancia la campagna “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere”
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/l-unicef-di-trapani-lancia-la-campagna-ulivo-niente-e-piu-bello-che-vederlo-crescere-450.jpg

Il Comitato  provinciale  di Trapani per L'UNICEF  presieduto da Domenica  Gaglio,  lancia anche nel territorio  trapanese la Campagna  promossa da Unicef Italia   “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” per sostenere milioni di bambini che in tutto il mondo vivono in contesti di emergenza. 
 

Testimonial della campagna è Gabriele Corsi, Ambasciatore di Buona Volontà dell’UNICEF Italia. 
Dal 27 settembre al 2 ottobre, grazie all’impegno dei volontari UNICEF, a fronte di una donazione minima del valore di 15€, sarà possibile ricevere una piantina di ulivo con shopperbag UNICEF in cotone e sostenere in questo modo tanti bambini e bambine vulnerabili nel mondo.
 

Oggi la portata dei bisogni umanitari dell’infanzia ha raggiunto un livello storicamente alto con un numero sempre maggiore di e adolescenti colpiti ogni giorno. 
Secondo gli ultimi dati disponibili, 473 milioni di bambini vivono o fuggono da zone colpite da conflitti; 50,3 milioni sono sfollati; 1 miliardo di bambini, quasi la metà di tutti i bambini del mondo, sono ad alto rischio a causa cambiamenti climatici. 
 

Scuole e ospedali sono sotto attacco e i bambini sono privati dei servizi fondamentalidi cui hanno disperato bisogno. 
Sostenere la campagna “Ulivo – Niente è più bello che vederlo crescere” significa fare la propria parte per la vita di questi bambini. 


La Presidente provinciale dell’Unicef Domenica Gaglio così si espressa: 
"È compito dell’UNICEF raggiungere ogni bambino vulnerabile, con i servizi e le forniture essenziali di cui ha bisogno affinché i suoi diritti siano protetti e sostenuti ovunque egli si trovi. I finanziamenti dei donatori sono fondamentali, perché durante le emergenze riescono  ad assicurare una risposta umanitaria tempestiva e concreta.”

 

In provincia di Trapani, i banchetti saranno attivi  il 27 e 28 settembre e le piazze dove potere trovare le piantine di ulivo sono:
- Marsala, Piazza della Repubblica, sabato 27 dalle  17:00 alle 20:00 e  domenica  28  dalle 9:00 alle  13:00 e dalle 17:00 alle 20:00;
- Alcamo, Piazza Ciullo domenica 28 dalle 9:30 alle 13:30;
-Salemi, Piazza Libertà  domenica 28 dalle 10.00 alle 12.00
- Gibellina  via Indipendenza  Siciliana sabato 27 pomeriggio

È possibile inoltre trovare la piazza più vicina andando sul sito https://www.unicef.it/ulivo 
 









