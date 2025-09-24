A Pantelleria la 6° edizione del Giro Motociclistico di Sicilia

Sarà presentata lunedì la 6ª edizione del Giro Motociclistico di Sicilia, manifestazione turistico-culturale organizzata dal Club Auto e Moto d’Epoca F. Sartarelli di Trapani, federato ASI. L’evento, in programma dall’1 al 4 ottobre 2025, quest’anno avrà come scenario la splendida isola di Pantelleria, portando in strada moto storiche e appassionati di turismo “lento” e autentico.
La rievocazione nasce per celebrare l’omonima competizione motociclistica svoltasi nel 1950: la prima gara di regolarità a livello nazionale disputata sulle strade siciliane. Oggi il Giro, rigorosamente no-profit, ha l’obiettivo di raccontare la storia e le tradizioni dell’Isola attraverso la passione per le due ruote e la valorizzazione del territorio.
La filosofia della manifestazione è quella di un turismo di qualità, attento ai ritmi della natura e dell’ecosistema che lo ospita. Grazie a un programma ricco e diversificato, gli equipaggi e il pubblico potranno vivere esperienze autentiche, immergendosi tra natura, cultura ed enogastronomia pantesca.
Il programma
Mercoledì 1 ottobre
- Arrivo dei partecipanti e verifiche dei mezzi presso l’Hotel Suvaki.
- Escursione via mare tra le meraviglie naturali dell’isola: Cala Cinque Denti, Scarpetta di Cenerentola, grotte Macasinazzi di Dietro Isola, Faraglioni del Formaggio, Spiaggia degli Innamorati, sorgenti sottomarine di Cala Nicá e il suggestivo Dinosauro di lava rossa. Pranzo a bordo.
Giovedì 2 ottobre
- Escursione termale alla Sauna di Benikulà.
- Visita al Lago di Venere.
- Caccia al tesoro in moto con bagno al tramonto nelle Vasche termali di Gadir, seguita da un’apericena notturna.
Venerdì 3 ottobre
- Tour panoramico lungo la costa con tappe a Scauri e nel borgo, poi a Cala Levante e all’Arco dell’Elefante.
- Escursione nell’entroterra con visita delle vigne di Zibibbo ad alberello (patrimonio UNESCO) e degustazioni di prodotti tipici e passiti.
- Visita alla Cooperativa Agricola Produttori Capperi di Scauri per scoprire le fasi di lavorazione.
- Cena di gala e premiazioni all’Hotel Suvaki.
Sabato 4 ottobre
- Conclusione della manifestazione.
Il Giro Motociclistico di Sicilia non è soltanto una rievocazione sportiva, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, capace di unire passione motoristica, cultura locale e bellezze naturali. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è far diventare anno dopo anno questa iniziativa un polo di attrazione turistica per tutta la Sicilia, con Pantelleria come protagonista dell’edizione 2025.