A Pantelleria la 6° edizione del Giro Motociclistico di Sicilia

24/09/2025 14:00:00

Sarà presentata lunedì la 6ª edizione del Giro Motociclistico di Sicilia, manifestazione turistico-culturale organizzata dal Club Auto e Moto d’Epoca F. Sartarelli di Trapani, federato ASI. L’evento, in programma dall’1 al 4 ottobre 2025, quest’anno avrà come scenario la splendida isola di Pantelleria, portando in strada moto storiche e appassionati di turismo “lento” e autentico.

La rievocazione nasce per celebrare l’omonima competizione motociclistica svoltasi nel 1950: la prima gara di regolarità a livello nazionale disputata sulle strade siciliane. Oggi il Giro, rigorosamente no-profit, ha l’obiettivo di raccontare la storia e le tradizioni dell’Isola attraverso la passione per le due ruote e la valorizzazione del territorio.

La filosofia della manifestazione è quella di un turismo di qualità, attento ai ritmi della natura e dell’ecosistema che lo ospita. Grazie a un programma ricco e diversificato, gli equipaggi e il pubblico potranno vivere esperienze autentiche, immergendosi tra natura, cultura ed enogastronomia pantesca.

Il programma

Mercoledì 1 ottobre

Arrivo dei partecipanti e verifiche dei mezzi presso l’Hotel Suvaki.

Escursione via mare tra le meraviglie naturali dell’isola: Cala Cinque Denti, Scarpetta di Cenerentola, grotte Macasinazzi di Dietro Isola, Faraglioni del Formaggio, Spiaggia degli Innamorati, sorgenti sottomarine di Cala Nicá e il suggestivo Dinosauro di lava rossa. Pranzo a bordo.

Giovedì 2 ottobre

Escursione termale alla Sauna di Benikulà.

Visita al Lago di Venere.

Caccia al tesoro in moto con bagno al tramonto nelle Vasche termali di Gadir, seguita da un’apericena notturna.

Venerdì 3 ottobre

Tour panoramico lungo la costa con tappe a Scauri e nel borgo, poi a Cala Levante e all’Arco dell’Elefante.

Escursione nell’entroterra con visita delle vigne di Zibibbo ad alberello (patrimonio UNESCO) e degustazioni di prodotti tipici e passiti.

Visita alla Cooperativa Agricola Produttori Capperi di Scauri per scoprire le fasi di lavorazione.

Cena di gala e premiazioni all’Hotel Suvaki.

Sabato 4 ottobre

Conclusione della manifestazione.

Il Giro Motociclistico di Sicilia non è soltanto una rievocazione sportiva, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, capace di unire passione motoristica, cultura locale e bellezze naturali. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è far diventare anno dopo anno questa iniziativa un polo di attrazione turistica per tutta la Sicilia, con Pantelleria come protagonista dell’edizione 2025.



