Solidarietà per Gaza: lunedì 29 settembre l'assemblea straordinaria dei lavoratori FLC Cgil

Lunedì 29 settembre, dalle 8 alle 10, la FLC CGIL ha indetto un’assemblea sindacale straordinaria in tutti i luoghi di lavoro del mondo della conoscenza – scuole, università, enti di ricerca, conservatori, accademie di belle arti, scuole non statali ed enti di formazione professionale.

Le assemblee si terranno in modalità mista, con possibilità di partecipazione sia online, attraverso le piattaforme della FLC CGIL nazionale, sia in presenza in una sede per ogni provincia siciliana.

Per l’Isola, gli appuntamenti previsti sono: Palermo – Sede CGIL Sicilia, via E. Bernabei 22, Catania – I.C. “Parini”, via S. Quasimodo 3, Enna – I.C. “Colajanni-Farinato”, via Ingrà 4, Messina – Rettorato, Aula “Cannizzaro”, Piazza Pugliatti 1, Ragusa – Sede CGIL Ragusa, Vico Cairoli 29, Marsala (Trapani) – Liceo Scientifico “P. Ruggieri”, via G. Falcone 14, Siracusa – Sede CGIL Siracusa, Viale Santa Panagia 225, Sciacca (Agrigento) – IISS “Don Michele Arena”, Aula Magna, Corso Miraglia.

Oltre all’intervento della Segretaria generale nazionale della FLC CGIL, Gianna Fracassi, l’iniziativa prevede collegamenti in diretta con gli attivisti della Global Sumud Flotilla e con il sindacato palestinese dell’istruzione, per aggiornamenti sulla situazione nei Territori.

La mobilitazione si inserisce nel percorso di solidarietà internazionale che il sindacato porta avanti da tempo. Tra le iniziative già realizzate, la collaborazione con l’Unione Generale degli Insegnanti Palestinesi (GUPT) per il sostegno agli insegnanti e alla salute mentale dei bambini di Gaza, oltre al sostegno alle attività della Global Sumud Flotilla e alle grandi manifestazioni, come quella del 19 settembre a Catania con il Segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.

“Non possiamo rimanere inerti di fronte alla catastrofe umanitaria in corso a Gaza e nei Territori Palestinesi, che ha già causato oltre 60.000 vittime, un terzo delle quali bambini innocenti”, ha dichiarato Adriano Rizza, segretario della FLC CGIL Sicilia. “Alla comunità internazionale e al governo italiano chiediamo coerenza: servono fatti, non solo parole. È necessario sospendere ogni cooperazione militare e commerciale che alimenti il conflitto e avviare serie iniziative diplomatiche per la pace”.

La CGIL e la FLC CGIL ribadiscono che l’impegno continuerà finché non sarà aperta una prospettiva concreta di pace, giustizia e riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. L’appello è rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori, alla società civile e alle istituzioni democratiche affinché si uniscano in questa richiesta di pace e diritti.



