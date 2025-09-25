Sezioni
Cronaca

Incidenti
25/09/2025 18:17:00

Maxi tamponamento in autostrada con 11 veicoli coinvolti e 13 feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758817193-0-maxi-tamponamento-in-autostrada-con-11-veicoli-coinvolti-e-13-feriti.jpg

Un maxi tamponamento che ha coinvolto undici veicoli si è verificato oggi, poco dopo mezzogiorno, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’interno della galleria Camercia 2, al chilometro 22, in direzione Palermo.

L’incidente ha provocato almeno tredici feriti, tra cui uno grave, trasportato d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. Uno dei veicoli coinvolti si è ribaltato a causa del violento impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, a innescare la carambola sarebbe stato un mezzo pesante che, a seguito di un guasto, avrebbe perso una grande quantità di olio sulla carreggiata, rendendo l’asfalto estremamente scivoloso. I veicoli sopraggiunti non sarebbero riusciti a frenare in tempo, causando una serie di tamponamenti a catena.









