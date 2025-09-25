Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» Innovazione
25/09/2025 11:00:00

Living Lab Sicani: giovani, imprese e università per innovare l'entroterra agrigentino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/living-lab-sicani-giovani-imprese-e-universita-per-innovare-l-entroterra-agrigentino-450.jpg

 L’entroterra agrigentino diventa un laboratorio di sperimentazione e sviluppo grazie al progetto Living Lab Sicani, partito ufficialmente ieri con un evento inaugurale a Bivona. L’iniziativa coinvolge dodici comuni dell’area interna dei Monti Sicani e punta a rilanciare il territorio attraverso la nascita di start-up innovative nei settori agroalimentare e turistico, facendo leva sulla collaborazione tra giovani, imprese e mondo della ricerca.

 

La giornata si è aperta presso l’I.I.S.S. Luigi Pirandello di Bivona, dove i partner del progetto – Italiacamp, EURIS e Università di Palermo – hanno presentato i percorsi di formazione dedicati ai ragazzi. Saranno infatti 150 giovani, tra studenti e NEET, a partecipare ai Creative Lab per sviluppare idee imprenditoriali legate all’agroalimentare, alla green economy e al turismo sostenibile.

Il percorso prevede una selezione progressiva: i cinquanta progetti più promettenti avranno accesso a programmi di accompagnamento avanzato e arriveranno a presentare le proprie idee davanti a una giuria di esperti durante la Pitch Battle finale.

 

Nel pomeriggio, il progetto è stato illustrato alle imprese locali nell’Aula Consiliare del Comune di Bivona. Le micro, piccole e medie aziende del territorio sono chiamate a svolgere un ruolo centrale, affiancando i giovani nello sviluppo dei progetti e diventando partner strategici del percorso di innovazione. L’obiettivo è creare sinergie durature tra l’esperienza imprenditoriale e la creatività delle nuove generazioni.

 

Alla base del Living Lab Sicani c’è la volontà di trasformare le fragilità delle aree interne – isolamento, carenza di opportunità, spopolamento – in leve di rilancio. Il progetto punta a valorizzare le vocazioni locali, dall’agroalimentare di qualità al turismo esperienziale, attraverso la ricerca, il trasferimento di competenze e l’innovazione.

Il percorso si articola in più fasi: costituzione di gruppi di ricerca-azione, mentorship personalizzate, validazione delle idee e, in chiusura, il Sicani Career Day, momento di incontro tra giovani, imprese e mondo della ricerca per favorire occupazione e crescita condivisa.

 

«Il lancio del Living Lab Sicani nel nostro Istituto è un’occasione per valorizzare i talenti e le risorse del territorio. Speriamo che i ragazzi possano trovare qui le opportunità per restare» – ha dichiarato Manuela Vacante, Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. Pirandello.

«Formare centocinquanta giovani e accompagnarli nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali significa investire sul futuro dei Sicani, con le imprese locali protagoniste di questo processo» – ha spiegato Ruggero Targhetta, Presidente di EURIS.

«Inauguriamo oggi un progetto che mette al centro il territorio, le imprese e i giovani, chiamati a immaginare il futuro dei Sicani» – ha aggiunto Milko Cinà, Sindaco di Bivona.

 

Il Living Lab Sicani è promosso da EURIS S.r.l. (capofila), Italiacamp S.r.l., Università degli Studi di Palermo e Comune di Bivona, in rappresentanza dei dodici comuni coinvolti. Collaborano inoltre la Fondazione ITS Sicani, la rete scolastica territoriale e il Distretto Turistico Valle dei Templi, che riunisce oltre cento operatori e ventidue comuni tra le province di Agrigento e Caltanissetta.

Con questo progetto, l’entroterra agrigentino si candida a diventare un laboratorio vivente di innovazione in grado di generare nuove opportunità economiche, sociali e culturali per le comunità locali.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758712749-0-marsala-diaverum-organizza-il-patient-education-day-per-i-pazienti-in-dialisi.png

Marsala, Diaverum organizza il Patient Education Day per i pazienti in...