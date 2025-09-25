Living Lab Sicani: giovani, imprese e università per innovare l'entroterra agrigentino

25/09/2025 11:00:00

L’entroterra agrigentino diventa un laboratorio di sperimentazione e sviluppo grazie al progetto Living Lab Sicani, partito ufficialmente ieri con un evento inaugurale a Bivona. L’iniziativa coinvolge dodici comuni dell’area interna dei Monti Sicani e punta a rilanciare il territorio attraverso la nascita di start-up innovative nei settori agroalimentare e turistico, facendo leva sulla collaborazione tra giovani, imprese e mondo della ricerca.

La giornata si è aperta presso l’I.I.S.S. Luigi Pirandello di Bivona, dove i partner del progetto – Italiacamp, EURIS e Università di Palermo – hanno presentato i percorsi di formazione dedicati ai ragazzi. Saranno infatti 150 giovani, tra studenti e NEET, a partecipare ai Creative Lab per sviluppare idee imprenditoriali legate all’agroalimentare, alla green economy e al turismo sostenibile.

Il percorso prevede una selezione progressiva: i cinquanta progetti più promettenti avranno accesso a programmi di accompagnamento avanzato e arriveranno a presentare le proprie idee davanti a una giuria di esperti durante la Pitch Battle finale.

Nel pomeriggio, il progetto è stato illustrato alle imprese locali nell’Aula Consiliare del Comune di Bivona. Le micro, piccole e medie aziende del territorio sono chiamate a svolgere un ruolo centrale, affiancando i giovani nello sviluppo dei progetti e diventando partner strategici del percorso di innovazione. L’obiettivo è creare sinergie durature tra l’esperienza imprenditoriale e la creatività delle nuove generazioni.

Alla base del Living Lab Sicani c’è la volontà di trasformare le fragilità delle aree interne – isolamento, carenza di opportunità, spopolamento – in leve di rilancio. Il progetto punta a valorizzare le vocazioni locali, dall’agroalimentare di qualità al turismo esperienziale, attraverso la ricerca, il trasferimento di competenze e l’innovazione.

Il percorso si articola in più fasi: costituzione di gruppi di ricerca-azione, mentorship personalizzate, validazione delle idee e, in chiusura, il Sicani Career Day, momento di incontro tra giovani, imprese e mondo della ricerca per favorire occupazione e crescita condivisa.

«Il lancio del Living Lab Sicani nel nostro Istituto è un’occasione per valorizzare i talenti e le risorse del territorio. Speriamo che i ragazzi possano trovare qui le opportunità per restare» – ha dichiarato Manuela Vacante, Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. Pirandello.

«Formare centocinquanta giovani e accompagnarli nello sviluppo di nuove idee imprenditoriali significa investire sul futuro dei Sicani, con le imprese locali protagoniste di questo processo» – ha spiegato Ruggero Targhetta, Presidente di EURIS.

«Inauguriamo oggi un progetto che mette al centro il territorio, le imprese e i giovani, chiamati a immaginare il futuro dei Sicani» – ha aggiunto Milko Cinà, Sindaco di Bivona.

Il Living Lab Sicani è promosso da EURIS S.r.l. (capofila), Italiacamp S.r.l., Università degli Studi di Palermo e Comune di Bivona, in rappresentanza dei dodici comuni coinvolti. Collaborano inoltre la Fondazione ITS Sicani, la rete scolastica territoriale e il Distretto Turistico Valle dei Templi, che riunisce oltre cento operatori e ventidue comuni tra le province di Agrigento e Caltanissetta.

Con questo progetto, l’entroterra agrigentino si candida a diventare un laboratorio vivente di innovazione in grado di generare nuove opportunità economiche, sociali e culturali per le comunità locali.



